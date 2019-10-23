Депутатов от «Слуги народа» заподозрили во взятках

В украинских СМИ появилась информация, что 11 депутатов от «Слуги народа» получили взятки за голосование против антикоррупционного законопроекта. Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех членов комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти полиграф.

По данным несколько украинских СМИ, депутаты, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, получили по $30 тыс. за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

В ответ на появившуюся информацию украинский президент потребовал от депутатов пройти полиграф. «Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе... Считаю, что все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи»,— написал в Facebook господин Зеленский. По его словам, если сомнения относительно депутатов оправдаются, последние покинут партию и в отношении них будет начата проверка. При этом президент Украины не отрицает, что информация в СМИ могла появиться ради дискредитации его партии.

Несколько депутатов уже заявили о готовности пройти детектор лжи. «В последние несколько дней в мой адрес звучат обвинения в лоббировании и коррупции. Я как человек слова всегда отвечаю за свои действия и поступки. Поэтому решил сам пройти детектор лжи»,— написал в Facebook Александр Качура.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины уже возбудила дело по факту возможного получения взяток. Досудебное расследование будет проводить Национальное антикоррупционное бюро Украины.

О борьбе со взятками при новом президенте — в материале “Ъ” «Украинскую коррупцию ждет сеанс разоблачения».