Президент России подписал указ о реорганизации завода имени Свердлова в Дзержинске К нему присоединяют предприятие Алтайского края

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Правительства России о присоединении ФКП «Бийский олеумный завод» (Алтайский край, производит взрывчатые вещества) к ФКП «Завод имени Свердлова» (Дзержинск, Нижегородская область, производит взрывчатые вещества). Соответствующий указ о реорганизации дзержинского завода опубликован на портале правовой информации. Как говорится в тексте документа, мероприятия по присоединению завода необходимо завершить за 12 месяцев.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» было зарегистрировано в Дзержинске в 1991 году. Уставный капитал составляет 369 тыс. руб. Основной вид деятельности – производство взрывчатых веществ. Гендиректором предприятия является Вадим Рыбин. 100% долей принадлежат Минпромторгу РФ, до конца года завод передадут «Ростеху». Финансовая отчетность не раскрывается.

Ранее госкорпорация «Ростех» заявила о намерении создать на базе ГосНИИ «Кристалл» (Дзержинск, входит в ГК) и завода имени Свердлова научно-производственное объединение по взрывчатым веществам. Объем инвестиций не раскрывается, начать строительство планируется в 2020 году. Добавим, что за последний год на обоих предприятиях происходили взрывы с пострадавшими.

Подробнее об объединении предприятий – в материале “Ъ-Приволжье” «Взрывкомплект».

Анастасия Еремина