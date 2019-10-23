АЛРОСА может снизить добычу

АЛРОСА рассмотрит вариант снижения добычи алмазов на 10–15% в 2020 году из-за наличия уже сформированных больших запасов. Этот вопрос топ-менеджмент компании будет рассматривать в ближайшие месяцы, а при улучшении конъюнктуры добычу всегда можно нарастить, считает глава АЛРОСА Сергей Иванов. На мировой спрос влияет торговая война между США и Китаем, поэтому производители стараются снизить продажи, сохранив у себя часть добытых алмазов, пока цены не вырастут.

АЛРОСА в 2020 году может сократить добычу алмазов на 10–15% в сравнении с 2019 годом из-за больших запасов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Сергея Иванова. «У нас будет всегда возможность вернуться и нарастить добычу»,— добавил он. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться с акционерами в ноябре-декабре. Ранее топ-менеджмент АЛРОСА допускал корректировку добычных планов в пределах 5–10%.

В 2019 году компания прогнозирует производство на уровне 38,5 млн карат, продажи — 32–33 млн карат.

Добыча по итогам прошлого года составляла 36,7 млн карат при выручке от продаж в $4,5 млрд.

По данным Reuters, мировой спрос на все виды алмазов снижается из-за торговой войны между США и Китаем, которые являются двумя крупнейшими мировыми рынками сбыта. На часть камней упали цены, а сокращение поставок еще не нивелировало избыточное предложение. Поэтому АЛРОСА и другой крупный производитель алмазов, De Beers, делают ставку на стратегию value over volume: планируется сократить продажи, оставив часть добытой продукции до лучших времен.

Евгений Зайнуллин