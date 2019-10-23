Липчане оценили свою жизнь дороже, чем воронежцы

Жители Воронежа оценили справедливую и достаточную сумму для страхования жизни в 5,5 млн руб., а жители Липецка – в 5,7 млн руб. Такое исследование провела страховая компания «Сбербанк страхование жизни». Опрос проводился летом-осенью 2019 года в городах с населением более 500 тыс. человек и в Севастополе, при этом в каждом городе было опрошено 400–500 респондентов «по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения». В наиболее крупную сумму свою жизнь оценили жители Москвы (8 млн руб.), в наименее – Барнаула (4,2 млн руб.). В среднем по России показатель составил 5,8 млн руб. Как отмечается в исследовании, оценка респондентов «напрямую» зависела от материального положения: «Люди, которым, "денег хватает только на питание", считают достаточной страховую сумму 2,4 млн руб., а состоятельные россияне, "способные купить все, что считают нужным", – 13,3 млн руб.». Кроме того, показателен также возраст (для молодых людей в возрасте 18–30 лет – 6,9 млн руб., а для людей старше 60 лет – 4,5 млн руб.), образование (незаконченное высшее – 4,5 млн рублей, высшее и послевузовское – 6,9 млн руб.), и «гендерные различия» (у мужчин – 6,8 млн руб., у женщин – 4,6 млн руб.).

О том, как меняется российский рынок страхования жизни, читайте в материале “Ъ” «Без жизни нет роста».

Александр Прытков