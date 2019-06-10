Без жизни нет роста

Страховые компании в первом квартале 2019 года потеряли основной драйвер роста: общий объем премий по страхованию жизни сократился на 7,6%, до 85,2 млрд руб. (все последние годы этот показатель рос на 40% в год). В результате общий объем премий по итогам первого квартала вырос всего на 0,3%, до 378,6 млрд руб., следует из статистики ЦБ.

В условиях падения сборов по «жизни» поддержку рынку оказало страхование от несчастных случаев и болезней (рост на 34,1%, до 42,4 млрд руб.), а также добровольное медицинское страхование (рост 7,4%, до 77,9 млрд руб.). Сборы по ОСАГО составили 45,1 млрд руб., по каско — 36 млрд руб. Оба показателя сократились на 2%.

Совокупные выплаты в первом квартале увеличились на 27,6%, до 139,2 млрд руб. В страховании жизни они возросли на 165,6%, до 19,7 млрд руб. «Это ожидаемо в связи с окончанием срока действия договоров, по которым наблюдался значительный рост взносов»,— пояснил ЦБ.

На рынке продолжается снижение доли прямых продаж страховок (с 36,6% год назад до 35,8%). Растущая зависимость страховщиков от посредников, в первую очередь от банков, обернулась ростом комиссионных на 29,7%, до 71,7 млрд руб. При этом банки-посредники доминируют как по объему собираемых премий (115,8 млрд руб.), так и по величине комиссионного вознаграждения (45,3 млрд руб.).

«Иных драйверов, кроме банковских продаж, у страховщиков нет, в результате увеличиваются комиссионные,— отмечает глава управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина.— В сочетании с ростом убыточности это неизбежно ведет к снижению рентабельности».

По словам президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, замедление темпов роста рынка в начале этого года объясняется, в частности, начавшейся конкуренцией в ОСАГО. «Падение сборов по страхованию жизни практически исчерпано, далее наступит стабилизация положения»,— считает он. Следующей точкой роста рынка станут моторные виды страхования, «если компании научатся лучше балансировать продажи и убытки», отмечает глава союза. Также, по его словам, рынку должно помочь вступление в силу в августе этого года закона о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Татьяна Гришина