«Газпром межрегионгаз НН» снижал поставки газа для котельных МУ ТЭПП незаконно

Первый арбитражный апелляционный суд Нижегородской области поддержал позицию регионального УФАС о признании незаконным снижение поставок газа АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» для котельных арзамасского унитарного Теплоэнергетического производственного предприятия (МУ ТЭПП). Поставщик признан виновным в нарушении закона «О защите конкуренции».

Как сообщает нижегородское УФАС, «Газпром межрегионгаз НН» в апреле уведомил МУ ТЭПП о снижении объемов поставок из-за накопившихся долгов предприятия с 1 мая и с 1 июня, если задолженность не будет погашена хотя бы частично (в марте “Ъ-Приволжье” писал, что долг арзамасского предприятия перед поставщиком составляет 250 млн руб. и не имеет тенденции к снижению). МУ ТЭПП, получив уведомления о снижении поставок, направил в ответ информацию о необходимом объеме газа для бесперебойного снабжения ресурсом абонентов, которые долгов не имеют. Однако «Газпром межрегионгаз НН» проигнорировал это сообщение, снизил поставки и предупредил о возможном применении повышающего коэффициента за газ. Надзорное ведомство сочло это нарушением, суды первой и вышестоящей инстанций поддержали позицию УФАС.

Добавим, что долги МУ ТЭПП перед всеми поставщиками в июне были снижены на 200 млн руб. до 327 млн руб. Тогда же были достигнуты договоренности с «Газпромом» о снятии ограничений по горячему водоснабжению в одном из микрорайонов Арзамаса.

Анастасия Еремина