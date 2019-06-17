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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Арзамасская теплоснабжающая компания сократила долги до 327 млн рублей

Многолетний долг арзамасского унитарного Теплоэнергетического производственного предприятия (МУ ТЭПП) сократился на 200 млн руб. за счет получения субсидии из бюджета Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, теперь задолженность предприятия перед кредиторами составляет 327 млн руб. Власти намерены договориться о ее погашении в рассрочку.

Напомним, общий долг компании превышал 500 млн руб., из которых около 250 млн руб. – перед ООО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород». Полученная субсидия позволила более чем на 60% выплатить долг котельной, которую арендует ООО «Рикор Энерго» (поставляет тепло и горячую воду жилому микрорайону и заводу «Рикор Электроникс»), а также в три раза снизить задолженность теплоснабжающих компаний перед Арзамасским машиностроительным заводом.

Кроме того, была достигнута договоренность с «Газпромом…» по снятию вопроса об ограничении горячего водоснабжения в микрорайоне, который обслуживает эксплуатируемая «Рикор Энерго» котельная. В марте «Газпром...» готов был отключить от газа восемь котельных, к которым подключены большинство жилых домов Арзамаса.

По словам мэра города Александра Щелокова, на предприятии также планируют вести работу по взысканию дебиторской задолженности – «различные субъекты» должны МУ ТЭПП более 120 млн руб. «Это одна из серьезнейших причин возникших проблем. Параллельно с этим мы должны найти инструменты модернизации мощностей, внедрение современных практик теплоснабжения, в том числе через концессионные механизмы»,– заявил господин Щелоков.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, власти Арзамаса намеревались передать МУ ТЭПП в концессию сроком до 15 лет. Объем необходимых вложений оценивается в 1,5 млрд руб., найти инвестора мешает крупная задолженность предприятия.

Подробнее о перспективах МУ ТЭПП читайте в материале “Ъ-Приволжье” «Концессия упирается в долги».

Анастасия Еремина


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