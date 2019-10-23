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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород оценен в 2,3 трлн рублей

Нижегородский участок обойдется меньше, чем в четверть этой суммы.

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ОАО РЖД оценило стоимость строительства ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород в 2,295 трлн рублей.


Об этом сообщает «Коммерсантъ», ознакомившийся с проектом, подготовленным госкомпанией «Высокоскоростное железнодорожное сообщение».

При этом участок от Санкт-Петербурга до Москвы обойдется в 1,59 трлн рублей, а участок от Москвы до Нижнего Новгорода – втрое дешевле. Причем протяженность участков различается всего в 1,5 раза. Оставшиеся 30,6 млрд рублей потребуются на проектирование петербургского участка.

Ранее сообщалось, что участок ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода планируется запустить к 2024 году, а участок от Москвы до Санкт-Петербурга хотят ввести в строй к 2026 году.

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