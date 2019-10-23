23 октября, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Столтенберг призвал членов НАТО увеличить объем помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса расширить предоставление Украине помощи, включая военную. Он отметил, что НАТО помогает Украине во многих сферах, в частности, в модернизации вооруженных сил и служб безопасности.

«Я всегда призываю союзников больше помогать, призываю направлять больше инструкторов, призываю больше поддерживать в рамках целевых фондов. Я думаю, что мы расширим помощь, мы сейчас уже в процессе расширения поддержки Украине. Мы согласовали пакет, включая военно-морской потенциал»,— сказал господин Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Он добавил, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО 24–25 октября.

В начале года в конституцию Украины были внесены правки, закрепляющие курс на вступление в НАТО и Европейский союз. Пятый президент Украины Петр Порошенко неоднократно выражал уверенность, что стране удастся присоединиться к объединениям, и даже сделал прогноз, что это произойдет к 2030 году. Нынешний глава государства Владимир Зеленский поддержал предшественника, заявив, что курс на обретение полноправного членства в ЕС и НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом. В июне в Конгресс США был внесен законопроект, предусматривающий резкое увеличение военной помощи Киеву и включение его в список главных союзников США вне НАТО.

Подробнее — в материале “Ъ”.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя