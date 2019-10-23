«Мы переформатируем нашу систему поддержки бизнеса»

В Ямало-Ненецком автономном округе сейчас реализуется несколько крупнейших инфраструктурных проектов: Северный широтный ход (СШХ), мост через реку Пур, аэропорт в Новом Уренгое. О том, как идет их реализация, какое влияние они оказывают на малый бизнес, а также какие меры поддержки предпринимателям оказывают власти региона, рассказал заместитель губернатора Ямала Александр Калинин.



— В конце июля власти Ямало-Ненецкого автономного округа и группа ВИС расторгли соглашение о создании железнодорожной линии Бованенково—Сабетта (Северный широтный ход — 2). Раньше это объяснялось подготовкой к передаче проекта в концессию. В итоге уже есть понимание, как и с кем будет реализован проект?

— Проект имеет высокую экономическую эффективность, как для компаний, так и для государства. Механизм его реализации сейчас обсуждается. На самом деле, округ не настаивает на концессии. Да, из всех вариантов она наиболее сбалансирована, но при этом организационно сложна из-за множества участников, среди которых «Газпром», правительство РФ, ЯНАО и другие. Необходимо учесть и элементы примыкающей инфраструктуры, такие как порт Сабетта.

Ни один из обсуждаемых сейчас механизмов не предполагает сохранения соглашения о государственно-частном партнерстве с группой ВИС. Мы понимаем, что частная компания, которая инвестировала средства, не может долго ждать окончания переговоров, поэтому приняли решение расторгнуть соглашение. Оно было обоюдным. В результате округ получил проектную документацию, которую мы используем в дальнейшем.

— Уже есть понимание, какие инвестиции потребуются для реализации проекта?

— Это зависит от итоговой модели. Порядок величин понятен. Но важно, что окажется в периметре проекта: только железнодорожная линия Бованенково—Сабетта или ветка Обская—Бованенково—Сабетта, в каком виде будут учтены прилегающие объекты — станция Обская и порт Сабетта, которые потребуют модернизации.

— В какой стадии реализация Северного широтного хода? Какие возникают трудности?

— В нашем климате никогда раньше не строили таких технически сложных транспортных объектов. Сейчас дорога проектируется с учетом новых технологий, которые позволят существенно оптимизировать стоимость строительства.

— Когда начнется строительство моста через Обь — самой долгожданной для жителей округа части СШХ?

— Мост состоит из нескольких элементов. Первая часть проекта поступит на госэкспертизу до конца этого года, оставшаяся — следующей весной. Параллельно начинается проектирование автомобильных подходов к мосту. Рассчитываем, что в 2020 году у нас будет релевантный проект, соответствующий современным требованиям, и мы сможем приступить к строительству.

— Как продвигается строительство моста через реку Пур?

— С опережением графика. Сейчас выполнено больше четверти работ. Следующей осенью мост введем в эксплуатацию. До конца года по нему поедут автомобили.

— Мост через Пур — первый в России объект, строящийся в рамках принятых недавно поправок в закон о платных дорогах на Крайнем Севере. Есть на Ямале еще проекты, которые могут быть реализованы по этой модели?

— Пока нет. Смысл закона в том, что плата за проезд берется только с грузовиков и спецтехники. Инвестор вкладывает средства в строительство инфраструктуры, а потом возвращает их за счет коммерческого транспорта. Поэтому для того, чтобы проект сложился по такой схеме, нужен значительный грузовой трафик, как на мосту через Пур,— около 75%. Капитальная переправа необходима для дальнейшего освоения, она открывает доступ к 47 месторождениям для 18 нефтегазовых компаний, которые и сейчас платят за проезд по понтонной переправе. А с вводом капитального моста тариф для них будет почти в два раза ниже.

При этом мост решает транспортные проблемы примерно 30 тыс. жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов, которые будут ездить по нему абсолютно бесплатно.

— Холдинг «Аэропорты регионов» начал реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя. Какой вид перевозок будет преобладающим для обновленного аэропорта: вахтовый, деловой, туристический? Станет ли он международным?

— Сейчас концессионное соглашение предполагает два этапа. На первом будет модернизирована взлетно-посадочная полоса и создан новый современный аэровокзальный комплекс. На втором этапе предусмотрена возможность реконструкции для организации международных перевозок. Однако необходимо будет удлинить «взлетку», чтобы она смогла принимать дальнемагистральные самолеты, и оборудовать пункты пропуска через границу. Это существенные затраты, которые должны быть обоснованы пассажиропотоком. Сейчас он составляет около 1 млн пассажиров в год. Когда достигнет 1,45 млн пассажиров, то есть вырастет почти на 50%, будет пущен второй этап.

С точки зрения основных направлений работы бизнес-модель у аэропорта достаточно гибкая: он обслуживает как жителей Нового Уренгоя и соседних районов, так и вахтовых работников. После реконструкции эти приоритеты сохранятся. Но в первую очередь, конечно, это должен быть современный и комфортный аэропорт для наших жителей.

— Крупные стройки — традиционно хорошая возможность для развития малых и средних предприятий. Ямальский бизнес активно участвует в инфраструктурных проектах?

— Мы видим, что в округе растет спрос на услуги, связанные с обеспечением строек: производство материалов, транспортировка грузов, строительные подряды и многое другое. Потребность в стройматериалах до 2050 года оценивается в 100 млн т. Но сейчас, при колоссальной инвестиционной активности на территории округа, степень вовлеченности местного малого и среднего бизнеса все еще недостаточно высока. Наши предприятия уступают в конкурентной борьбе федеральным компаниям. Правительство Ямала видит потенциал для роста бизнеса и готово оказывать ему поддержку. Но это дорога с двусторонним движением, и ключевая роль должна быть не у государства, а у бизнеса.

— На Ямале для предпринимателей действует довольно много мер поддержки — кредиты с пониженной ставкой, гранты, льготная аренда. Как еще стимулировать активность бизнеса?

— Скоро мы переформатируем нашу систему поддержки предприятий. Сначала выделим приоритетные отрасли для нашей экономики. Сформируем «пакетные» предложения, которыми предприниматели смогут легко воспользоваться. Потом заработает система «одного окна», в рамках которой можно будет получить поддержку, различные услуги, консультации — все в одном месте. До весны 2020 года мы сформируем и запустим новую архитектуру поддержки.

—Уже понятно, что входит в приоритетные направления, помимо строительного комплекса?

— Ключевых секторов пять: ТЭК и инфраструктура, производство строительных материалов, нефтегазосервис, туризм, а также сфера услуг — у нее большой потенциал для роста. Нужно стремиться к тому, чтобы по качеству услуг наши населенные пункты не уступали крупным городам

Беседовал Алексей Буров