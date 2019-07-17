Льготное дорогообложение За действующие трассы тоже придется платить, но пока еще не везде и не всем

Законопроект, разрешающий вводить плату за проезд по автодорогам Крайнего Севера (70% территории России входит в эту зону), даже при отсутствии альтернативного бесплатного объезда, доработан ко второму чтению. Первоначально предполагалось, что нововведение коснется только новых дорог. Теперь же будет разрешено делать платными уже действующие трассы и мосты, отремонтированные на частные деньги. Новые правила не коснутся владельцев легковых автомобилей и мотоциклистов — с них плату не возьмут, а вот собственникам грузовиков, скорее всего, придется раскошелиться.

Комитет Госдумы по транспорту вчера рекомендовал Госдуме принять во втором чтении поправки к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности». Документ, разработанный Минтрансом и принятый в первом чтении в начале года, разрешает взимать плату за проезд на автодорогах (и мостах) Крайнего Севера при отсутствии альтернативного бесплатного проезда.

Сегодня, напомним, действует запрет на взимание платы с автомобилистов, если нет бесплатного объезда. Так, для платной М11 бесплатной альтернативной является М10, для участков М4 — «Старая Каширка». Минтранс хочет снять ограничение для Крайнего Севера, где нужно развивать местную дорожную сеть. Бюджетных денег не хватает, частные инвесторы не приходят из-за ограничений закона, так что жителям приходится пользоваться зимниками и переправами.

Ко второму чтению законопроект доработали.

Если в первой версии речь шла лишь о новых дорогах, то представленная редакция разрешает вводить плату и на существующих трассах, реконструированных на деньги частного инвестора.

Платными также смогут стать мосты и путепроводы, построенные «с нуля» или реконструированные. Такая норма понадобилась, чтобы привести в порядок и содержать дороги, которые не ремонтировались по 28–30 лет, пояснил “Ъ” глава комитета по транспорту Евгений Москвичев. С владельцев легковых автомобилей и мотоциклистов плату за проезд по новым платным трассам не возьмут, такая норма содержится в законопроекте. Позже правительство утвердит дополнительный перечень льготных категорий машин, в который могут попасть автобусы, такси, грузовики, перевозящие определенные товары. После окончания концессионного соглашения проезд станет бесплатным для всех автомобилей.

Поправки вызвали жаркие споры на заседании комитета. У северян легковых машин и мотоциклов мало, говорила единоросс Галина Данчикова, а платить придется грузовикам, перевозящим продовольствие и медикаменты, в результате товары подорожают на 40%. Перечень льготных категорий транспортных средств утвердит правительство, оно будет нести за это ответственность, отвечал ей Евгений Москвичев. «Или решайте вопрос, чтобы выделялись деньги на строительство бесплатных дорог, но это уже будет в пять раз больше»,— рассердился он.

Поводом для разработки поправок стало обращение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в Минтранс: из-за существующих запретов невозможно построить платный километровый мост через реку Пур на Ямале. Сейчас там действует переправа: перевозка 30-тонного грузовика стоит 38 тыс. руб. (по мосту будет вдвое дешевле), легковой машины — 100 руб. (по мосту будет бесплатно). По данным Минтранса России, в регионах Крайнего Севера готовы еще 22 проекта с проработанными финансовыми моделями, частные компании готовы инвестировать порядка 400 млрд руб.

В пресс-службе госкомпании «Автодор» (курирует федеральные проекты платных дорог) законопроект поддержали, заявив, что «готовы оказывать регионам содействие в подготовке проектов с учетом обширного опыта». Комментируя поправку про платные мосты, в «Автодоре» заметили, что стоимость их строительства в районах Крайнего Севера «может быть крайне высокой, что требует понятного механизма возврата инвестиций».

Законопроект изначально задумывался для того, чтобы нефтегазодобывающие компании за счет населения могли вернуть деньги, вложенные в технологические дороги (разрешив населению ими пользоваться), считает координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко. «Такое объяснение было бы честнее, чем сочинять сказки про ГЧП и заинтересованных инвесторов. Государство потом скажет: вот вам, ребята, частная дорога, платите компании, а обязательства по развитию территории мы с себя снимаем»,— говорит господин Войтко.

Он предположил, что к моменту принятия законопроект обрастет уточнениями, которые позволят сделать все существующие дороги Крайнего Севера платными.

«Исполнительные органы власти субъектов не смогут просто взять и перевести автомобильную дорогу при отсутствии альтернативы в платный режим эксплуатации»,— заверили “Ъ” в Минтрансе.

Иван Буранов