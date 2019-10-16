Госдума стала строже к себе

Госдума ужесточила ответственность депутатов за отдельные нарушения трудовых обязанностей. Речь идет о внесении недостоверных сведений в декларацию о доходах, нарушениях этического характера и разглашении служебной секретной информации. В первый раз депутату объявят предупреждение, за повторные нарушения могут лишить руководящей должности в комитете или фракции. Как сообщил “Ъ” источник, близкий к руководству Госдумы, контроль за привлечением депутатов к ответственности был ужесточен по совокупности нарушений. К числу распространенных депутатских проступков относятся голосование по чужим карточкам, нарушения при оформлении командировок и предоставление недостоверных сведений о доходах.

Изменения во внутренние нормативно-правовые акты Госдумы одобрили депутаты на пленарном заседании во вторник. Поправки вносятся в положение о комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, а также в регламент Госдумы. Нововведения пополняют список нарушений, за совершение которых депутат может лишиться руководящей должности в комитете или фракции. Раньше к этому могли привести обнародованные факты о двойном гражданстве, ведение коммерческой деятельности и привлечение к уголовной ответственности. Теперь такое наказание можно применить к депутату за неоднократные нарушения профессиональной этики, разглашение секретной информации или недостоверные сведения в декларации о доходах. В ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкции могут быть применены, в частности, за «непринятие действий по предотвращению конфликта интересов или разглашение служебной информации». Он подчеркнул, что «депутату будет объявлено предупреждение, если нарушение совершено впервые», а за рецидив он «может быть лишен руководящей должности», причем эта информация «будет открыта для граждан и размещена на официальном сайте Госдумы и в "Парламентской газете"». «Если мы говорим об ответственном отношении к своим обязанностям, то необходимо начинать с себя»,— заключил господин Володин.

Лишение депутатов руководящих должностей за подобные нарушения будет самой крайней мерой наказания, считает член комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов: «Председатель (Вячеслав Володин.— “Ъ”) всегда в подобных вопросах старается соблюсти паритет и прийти к консенсусу, а не принимать сразу же жесткое решение». Депутат подчеркнул, что нововведения, на его взгляд, не означают ни преимуществ для единороссов, ни создания карательного механизма для неудобных глав комитетов из оппозиции. «Все председатели комитетов Государственной Думы — люди рукопожатные, уважаемые и профессиональные. Вопросы этики для политика являются ключевыми, поэтому никаких противоречий или подводных течений в решении комитета по этике лично я не вижу»,— сказал “Ъ” председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. «Все правильно,— одобрил принятие поправок в разговоре с “Ъ” депутат фракции КПРФ, член комиссии по вопросам депутатской этики Юрий Синельщиков.— Это делается в рамках общей линии на борьбу с коррупцией. Никаких особых оснований для принятия постановлений именно сейчас не было, это нормальная текучка».

При этом источник “Ъ”, близкий к руководству Госдумы, сообщил, что механизм привлечения депутатов к ответственности был ужесточен «по совокупности нарушений»: чаще всего депутаты нарушают регламент и депутатскую этику, голосуя по чужим карточкам, злоупотребляя поездками за госсчет и не предоставляя достоверные сведения о доходах, да и конфликты интересов не редкость, заявил собеседник “Ъ”.

Напомним, что ведение предпринимательской деятельности, противоречащей статусу депутата, может стать основанием для лишения мандата, но мера эта применяется крайне редко: так, в 2012 году на этом основании мандата лишили оппозиционного политика Геннадия Гудкова.

Кира Дюрягина, Ксения Веретенникова