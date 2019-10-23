Трое экс-полицейских задержаны по подозрению в избиении нижегородца четыре года назад

В Нижнем Новгороде задержаны бывшие сотрудники полиции Алексей Хрулев, Николай Атамашко и Сергей Лебедев, которых подозревают в избиении Леонида Мурского в 2015 году для принуждения его к «явке с повинной» об изготовлении и продаже им наркотиков. Об этом сообщает Комитет против пыток (КПП).

Как ранее рассказал КПП Леонид Мурский, его задержали в марте 2015 года у подъезда своего дома и доставили в отдел полиции №7. Там его били ногами и руками, обещали вывезти на Гребной канал и утопить. В результате нижегородец под диктовку написал явку с повинной. Из отделения он вышел под подписку о невыезде. В последствии Леонида Мурского осудили на 4,5 года по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере»).

Юристы КПП обращались с сообщением о преступлении против нижегородца в Следственный комитет и МВД. За время доследственной проверки было вынесено шесть отказов в возбуждении уголовного дела. В апреле 2019 года юристы обратились с заявлением в Европейский суд по правам человека, который в сентябре принял жалобу к рассмотрению. Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных лиц было возбуждено в мае (п. «а» ч. 3 статьи 286 УК РФ).

Анастасия Еремина