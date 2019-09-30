ЕСПЧ начал рассматривать жалобу нижегородца на пытки в полиции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу нижегородца Леонида Мурского на пытки в полиции в 2015 году. ЕСПЧ обратился к российским властям с вопросами о том, действительно ли заявитель подвергался пыткам и было ли расследование его жалобы эффективным на национальном уровне.

Как сообщает Комитет против пыток (КПП), Леонид Мурский обратился с жалобой на пытки в полиции в марте 2015 года. По его словам, он был задержан вечером около подъезда своего дома и доставлен в отдел полиции №7. Там полицейские силой заставляли его признаться в продаже наркотиков. После побоев и угроз жизни потерпевший под диктовку написал явку с повинной и подробности приготовления наркотических средств. Из отделения его отпустили под подписку о невыезде. Врачи зафиксировали у потерпевшего ссадины и ушибы, сотрясение головного мозга, а также переломы 6-7-ого шейных позвонков. Впоследствии Леонида Мурского осудили на 4,5 года по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

По жалобе пострадавшего на пытки было внесено шесть постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Юристы КПП обратились с жалобой в ЕСПЧ в апреле 2019 года, а в мае было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников полиции по п. «а» ч. 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

«На сегодняшний день расследование не завершено, виновные не установлены, моральный вред Леониду Мурскому не компенсирован – а это значит, что России придется либо согласиться с нарушением, либо восстановить права заявителя “принудительно” – уже после того, как ЕСПЧ вынесет постановление»,– сообщила юрист по международному праву КПП Екатерина Ванслова.

Анастасия Еремина