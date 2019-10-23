ЛУКОЙЛ объявил тендер для подготовки участка под производство полипропилена в Кстове

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстовский нефтеперерабатывающий завод) ищет подрядчика для подготовки территории на площадке в Кстове к строительству комплекса по производству полипропилена. Как сообщается в конкурсной документации, работы по очистке оборудования, переносу коммуникаций и устройству котлованов должны начать в январе 2020 года и завершить до конца марта 2021 года.

Торги назначены на 19 ноября, контракт с победителем заключат в течение 30 дней после этой даты.

Напомним, о намерении ЛУКОЙЛа построить в Кстове комплекс по производству полипропилена стало известно в июле. Стоимость проекта оценивается в $1 млрд, ввод в эксплуатацию планируется к 2023 году. Мощность производства составит порядка 500 тыс. тонн продукции в год.

Подробнее о проекте – в материале “Ъ-Приволжье” «ЛУКОЙЛ дает установку».

Анастасия Еремина