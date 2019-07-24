ЛУКОЙЛ дает установку

ЛУКОЙЛ определился с площадкой под строительство крупного производства полипропилена: по словам главы компании Вагита Алекперова, проект будет реализован в Кстове на НПЗ компании. Ранее в ЛУКОЙЛе также рассматривали свои мощности в Пермском крае. Ориентировочная стоимость установки по производству полипропилена составит $1 млрд, а ее мощность — порядка 500 тыс. тонн продукции в год. По мнению экспертов, компания сможет избежать конкуренции с СИБУРом за счет узкого ассортимента полипропилена.

Во вторник информагентства со ссылкой на президента компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова сообщили о принятом инвестиционном решении по реализации крупного проекта производства полипропилена на площадке Кстовского нефтеперерабатывающего завода компании (ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»). По словам господина Алекперова, ориентировочная годовая мощность завода оценивается в 500 тыс. тонн полипропилена в год, предназначенного в том числе на экспорт и получаемого на основе собственного сырья.

Как ранее рассказывал “Ъ-Приволжье” заместитель гендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Павел Логунов, стоимость проекта в стадии технико-экономического обоснования оценивается в $1 млрд с вводом в эксплуатацию к 2023 году.

В ЛУКОЙЛе пока не уточнили параметры и сроки строительства завода. Проект обсуждается достаточно давно: еще весной о планах по созданию производства по выпуску полипропилена и стирола на НПЗ в Кстове говорил первый вице-президент ЛУКОЙЛа по переработке и сбыту Вадим Воробьев. Тогдашний гендиректор НПЗ Алексей Коваленко сказал, что лучше семь раз просчитать рыночные риски, чем вложить средства в занятую конкурентами нишу, учитывая соседство в Кстове крупнейшего производителя ПВХ компании «Русвинил» и запуск строящегося в Тобольске завода «Запсибнефтехима», за счет которого холдинг СИБУР намеревался занять 47% российского рынка полипропилена.

В мае вице-президент ЛУКОЙЛа по нефтепереработке Рустем Гималетдинов сообщил, что компания выбирает между площадкой кстовского НПЗ и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в Перми для размещения площадки нового производства. Тогда топ-менеджер называл Пермь более привлекательным вариантом из-за имеющегося большего количества необходимого сырья: этана, легкой нафты и сжиженных углеводородных газов.

В Кстове сырьем для производства полипропилена на нижегородской площадке ЛУКОЙЛа послужат побочные продукты от каталитического крекинга (работает установка мощностью 4 млн тонн высокооктанового бензина и легкого газойля в год). Новый проект стал бы логическим продолжением создания производственного цикла нефтепродуктов на кстовском НПЗ.

При этом отраслевые эксперты не исключали реализации сразу двух проектов по полипропилену, поскольку речь шла об установках разной мощности: в Перми рассматривалось строительство к 2024 году установки для пиролиза на 2 млн тонн с побочным выходом 1 млн тонн полиэтилена и 600 тыс. тонн полипропилена. В настоящее время ЛУКОЙЛ производит порядка 120 тыс. тонн полипропилена на заводе «Ставролен» в Буденновске, а «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» в Болгарии ежегодно выпускает порядка 80 тыс. тонн продукции.

Любопытно, что на прошлой неделе стало известно о вероятности развития кстовской площадки СИБУРа: компания запросила у Нижегородской области земельный участок более чем в 50 га под для строительство комплекса окиси пропилена, пропиленгликоля и простых полиэфиров с инвестициями в размере 60,8 млрд руб. Однако нефтехимический холдинг снял свою заявку прямо перед заседанием совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.

В СИБУРе отказались комментировать причины этого и назвали свой проект «предварительными инвестиционными идеями», решения по которым еще не были приняты. По предположению собеседника “Ъ-Приволжье” в правительстве Нижегородской области, СИБУР и ЛУКОЙЛ могли вести переговоры с властями разных регионов, выбирая для себя наиболее выгодные условия под строительство новых производств. Отметим, что в июне законодательное собрание Нижегородской области одобрило ЛУКОЙЛу очередные налоговые льготы до 2024 года в объеме 4,4 млрд руб. под строительство комплекса переработки нефтяных остатков с установкой коксования за 90 млрд руб., который с прошлого года строится на территории «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

По мнению главы Rupec Андрея Костина, если ЛУКОЙЛ создаст новое производство полипропилена, то сможет избежать конкуренции с СИБУРом за счет специализации. «Рынок полипропилена сегодня представлен большим количеством продукции — тот же "Запсибнефтехим" будет выпускать огромное количество разных марок, в том числе полимерных. ЛУКОЙЛ, понимая напряженность рынка, скорее выберет для себя технологии и марочный ассортимент, позволяющий избежать серьезной конкуренции», — предположил эксперт.

Он также отметил, что у ЛУКОЙЛа и СИБУРА на их кстовских предприятиях разные технологические процессы (каталитический крекинг и пиролиз), разное сырье, поэтому в перспективе и продукция может быть разной.

Роман Рыскаль