Сирию урегулируют военными патрулями

Турция отказалась от «Источника мира» с подачи России. Турецкая вооруженная операция в Сирии завершена. Теперь зону конфликта будут патрулировать российско-турецкие военные отряды. Таковы результаты шестичасовых переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Анкара на неопределенное время сохранит контроль над всей территорией, которую успела занять, а курдские военные формирования должны в течение недели покинуть сирийско-турецкую границу. После отвода курдов зону в десять километров к западу и к востоку от района операции «Источник мира» будут контролировать российско-турецкие патрули.

Как расценивать результаты переговоров? Глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов полагает, что итогами встречи президентов России и Турции могут быть довольны все стороны: «Это классический вариант соглашения, который удовлетворяет основные запросы обеих сторон. Россия и Сирия, соответственно, добились расширения юрисдикции контроля Дамаска. Турция добилась того, чего хотела — зону безопасности, которая оттесняет курдов от границы и создает территорию, на которую можно переселить сирийских беженцев, и еще, наверное, какие-то группировки из Идлиба, которые непонятно, куда деть. Я думаю, они торговались о каких-то конкретных конфигурациях. Но в результате достигнуто соглашение, которое устраивает обе стороны. По крайней мере, на сегодняшний день».

Как отмечают аналитики, перед началом переговоров Анкара претендовала на район турецко-сирийской границы протяженностью более 400 км с десятками крупных курдских городов. Туда планировалось отселить более 2 млн сирийских беженцев. Но после встречи с Владимиром Путиным Реджем Тайип Эрдоган получил участок протяженностью менее 100 км и два города. Почти вся остальная территория курдской автономии перейдет под контроль правительства Сирии и российской военной полиции. Тем не менее, президент Эрдоган выдаст эти результаты за свою победу, считает турецкий политолог Керим Хас: «Это можно представить как дипломатическую победу для него. Но на самом деле цели операции «Источник мира» вообще были другими, но он сейчас скажет, что мы договорились, что Россия сейчас дала нам гарантию, и эти курдские формирования отойдут от границы. На мой взгляд, российская сторона будет стараться интегрировать эти курдские формирования, вооружения в сирийскую армию.

И США, и Россия давили вместе. В первую очередь Дональд Трамп, Вашингтон четко обозначили “красные линии”, и они завершили эту операцию».

Как уточняют СМИ, Москва и Дамаск в результате переговоров получили под свой контроль еще почти треть территории Сирии, которая до этого была занята курдами и их союзниками — Соединенными Штатами. Но достигнутый компромисс не кажется окончательным американскому политологу, профессору университета штата Теннесси Андрею Коробкову. Так что блестящая, на первый взгляд, дипломатическая победа может обернуться для России новыми проблемами в регионе, отмечает эксперт: «Эрдоган всегда будет воспринимать курдов как системную угрозу для Турции. Россия всегда будет выступать в поддержку сохранения единого сирийского государства, а значит, будет поддерживать Башара Асада.

В свою очередь, Дональд Трамп не имеет полного контроля над структурами безопасности. Так что вполне возможно, что с приближением выборов будут только усиливаться какие-то провокации. Это достаточно большие блоки американской элиты, которые делают это, исходя из политики дестабилизации режимов, подобных Асаду, а также из своих внутриполитических соображений, прежде всего, борьбы с Трампом.

Поэтому для России это, конечно, очень сложная ситуация. Она не только усилила свои позиции, но и теперь будет принимать ответственность за все проявления нестабильности в регионе».

Турецкая операция «Источника мира» началась 9 октября. По заверениям президента Реджепа Тайипа Эрдогана, она была направлена против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». По данным Анкары, в ходе операции были убиты 775 террористов. Также погибли семь турецких военнослужащих, 20 мирных граждан и 79 бойцов Сирийской национальной армии.

Григорий Колганов