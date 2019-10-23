Банк России заморозит принятие новых инициатив на финансовом рынке

Банк России принял решение заморозить принятие новых инициатив на финансовом рынке на 2020 год. Центробанк хочет завершить уже имеющиеся предложения и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, рассказал заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

«Понимая, что нами сформулирована на несколько лет вперед законодательная повестка, мы будем очень осторожно относиться к введению новых вопросов. Я не могу сказать, что это означает, что мы заморозим законодательную деятельность, но давайте хотя бы реализуем то, что уже давно предложено. Поверьте мне, таких законов большое количество. Я хочу, чтобы мы дали друг другу подышать в течение 2020 года. В 2021 году посмотрим, что будем реализовывать дальше»,— цитирует господина Чистюхина «Интерфакс».

Представитель регулятора указал, что заморозка будет распространена на инициативы, связанные с регулированием и надзорной деятельностью Центробанка не только в части профессиональных участников рынка ценных бумаг, но и всего финансового рынка. «На сегодняшний день мы наблюдаем примерно пятилетку позади очень больших изменений, реализации огромного количества инициатив, но при этом нам очень важно найти время, чтобы оценить насколько прочна, удобна конструкция, которую мы построили, насколько в ней удобно жить, перед тем как настраивать новые этажи, расширять новые секции и так далее»,— сказал он.

Он также отметил, что ЦБ ежегодно выпускает свыше 400 нормативных актов. «Это очень много: это не только новые акты, это и изменения в уже принятые, причем по всем направлениям деятельности. Я считаю, что в наших силах несколько уменьшить наши собственные аппетиты. Иногда надо просто остановиться и посмотреть, что и как работает, перед тем, как это править»,— сказал он.

При этом Банк России намерен завершить ряд инициатив, находящихся в высокой степени готовности. Например, законопроект о совершенствовании брокерской деятельности, принятый в первом чтении в середине этого года и ожидающий второго чтения. Зампред ЦБ выразил надежду, что конца года проект закона будет рассмотрен.

В сентябре Центробанк предложил в рамках «регуляторной гильотины» сократить избыточные нормы, мешающие развитию или утратившие актуальность. Определить, какие нормы избыточны, ЦБ намерен до конца года.

Подробнее о подготовке к «регуляторной гильотине» — в материале “Ъ”.