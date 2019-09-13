Правительство не сможет отменить восьмичасовой день в результате «регуляторной гильотины»

В России невозможно отменить восьмичасовой рабочий день в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, получившей название регуляторной гильотины, заявил вице-премьер—глава аппарата правительства Константин Чуйченко. Ранее этот нормативный акт о трудовом дне (декрет Совета народных комиссаров от 1917 года) оказался в списке документов советских времен, которые могут быть отменены.

«У нас восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым кодексом... Даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не вправе этого сделать, у нас нет компетенции»,— объяснил господин Чуйченко (цитата по «Интерфаксу»).

О том, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил отменить действие нормативных актов СССР и РСФСР в сфере надзора, стало известно 11 сентября.

Всего под «регуляторную гильотину» подпадут 33 ведомства. Отменено будет более 20 тыс. актов, включая документы столетней давности,— только их перечень занял 1992 страницы. Предполагается, что в результате из документов уйдут устаревшие требования. Полностью ревизию должны завершить к 2021 году. Для анализа всех требований будет создано около 50 отраслевых рабочих групп.

Подробнее о подготовке к «регуляторной гильотине» читайте в публикации “Ъ” «Регуляторную гильотину приводят в действие».