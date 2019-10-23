СМИ узнали о задержании в США экс-главы совета директоров «Курортов Северного Кавказа»

Бывший член Олимпийского комитета России (ОКР) и экс-глава совета директоров госкомпании «Курорты Северного Кавказа» (КСК) Ахмед Билалов был задержан в Санни-Айлс-Бич, Флорида, передает Miami Herald. Он лишился кресла председателя совета директоров КСК и поста вице-президента ОКР после того, как президент Владимир Путин в ходе инспекции олимпийских строек в Сочи остался недоволен ходом строительства трамплинов в комплексе «Горная карусель» в рамках курорта «Горки Город».

Источники сообщили, что задержание в США проводили сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции, причина не указывается. В иммиграционной полиции от комментариев отказались.

Представитель Интерпола в Вашингтоне не смогла пояснить, получал ли офис бумагу из России с информацией о том, что господин Билалов скрывается от правосудия. По данным СМИ, Ахмед Билалов проживает со своей женой и ребенком в кондоминиуме на Коллинз-авеню. Там он и был задержан во вторник утром.

Посольство России в США ожидает реакции от Госдепа касательно информации о задержании в штате Флорида Ахмеда Билалова. Об этом говорится в заявлении пресс-службы дипмиссии, поступившем в распоряжение ТАСС. «Из сообщений в прессе узнали о задержании в шт. Флорида А. Г. Билалова. Извещений о произошедшем от местных властей не получали»,— сообщили в посольстве.

Уголовные дела в отношении братьев Ахмеда и Магомеда Билаловых были возбуждены в 2013 году. Оба брата покинули Россию и проживали в Лондоне.

В 2016 году источники сообщили, что следователи столичного управления МВД прекратили с формулировкой «за отсутствием состава преступления» уголовные дела о злоупотреблениях полномочиями при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Сразу после этого в МВД заявили, что не только не прекратили уголовное преследование братьев Билаловых, как заявляли ранее их представители, но и активизировали следственные действия в их отношении.