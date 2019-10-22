«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Прошедшая в Турине встреча завершилась со счетом 2:1.

Голы забили: Пауло Дибала (77, 79) — Алексей Миранчук (30).

В матче второго тура «Локомотив» проиграл испанскому «Атлетико». В матче первого — обыграл немецкий «Байер».

Теперь «Локомотив» примет «Ювентус» в Москве 6 ноября в рамках четвертого тура.

О матче читайте в материале “Ъ” «"Локомотив" остановили дублем».