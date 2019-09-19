«Локомотив» выехал в лидеры

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» на выезде обыграл «Байер» из Леверкузена — 2:1. Первая с 2002 года гостевая победа железнодорожников на групповом этапе главного еврокубка позволила им выйти на первое место в группе D, поскольку в другом матче «Атлетико» и «Ювентус» в Мадриде сыграли вничью — 2:2.

В прошлом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов одним из соперников «Локомотива» был другой немецкий клуб — «Шальке» из Гельзеркирхена. И те два матча железнодорожники проиграли с одинаковым счетом 0:1. В данном случае шансы «Байера» тоже вроде бы выглядели предпочтительнее, ведь москвичи из-за травм потеряли обоих братьев Миранчуков, которые летом выглядели незаменимыми в атакующей линии. Но на деле все оказалось не так страшно.

В начале встречи больше атаковали хозяева, а забили первыми гости. На 16-й минуте португалец Жоау Мариу, воспользовавшись не очень слаженными действиями обороны «Байера», вывел на ударную позицию поляка Гжегожа Крыховяка, и тот очень спокойно использовал свой шанс. «Байер» слишком резво бросился отыгрываться и мог пропустить еще. Однако через 9 минут немецкий защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес записал на свой счет автогол, случившийся после удара Чарльза Арангиса.

К середине первого тайма по статистике «Байер» владел мячом в три раза больше времени, чем «Локомотив», но тот активно прессинговал по всему полю, в том числе в чужой штрафной, и неожиданно добился своего. Ошибка вратаря Лукаса Храдецки привела к тому, что Дмитрий Баринов, очень удачно подстроившись под мяч, в одно касание из-за пределов штрафной правой ногой отправил его в чужие ворота.

Трибуны стадиона BayArena явно не ожидали такого развития событий. Да и сами футболисты «Байера», которые в субботу в чемпионате Германии получили 0:4 от дортмундской «Боруссии», оказались в легком нокдауне. Отойти от него подопечным голландского тренера Петера Боша удалось лишь во втором тайме. Но «Локомотив», сдерживая атакующий натиск «Байера», выглядел не менее боевитым и уж точно более организованным коллективом.

Спокойно действовал Федор Смолов, который при первом удобном случае старался действовать на нервы чужим защитникам. Прекрасный матч проводил Владислав Игнатьев, расположившийся на правом фланге обороны «Локомотива». Четко ликвидировал наскоки соперников центральный защитник Ведран Чорлука. Солидно смотрелся креативный Жоау Мариу. В общем, по всему было видно, что главный тренер Юрий Семин, несмотря на проблемы с составом, сумел отлично подготовить свою команду.

Минут за десять до конца «Локомотив» провел опаснейшую контратаку, завершившуюся ударом головой Крыховяка. А еще через некоторое время в центре внимания оказались уже длинные руки вратаря Гильерме, который спас москвичей после удара Надима Амири, оказавшегося в очень выгодной ситуации. Свою единственную замену в этом матче опытнейший 72-летний Семин сделал уже на последней минуте компенсированного времени. В итоге — 2:1 в его пользу. «Локомотив» одержал свою первую выездную победу на групповом этапе Лиги чемпионов с 2002 года, а в другой встрече в группе D мадридский «Атлетико» принимал «Ювентус» и в самом конце добился ничьей со счетом 2:2. Во втором туре 1 октября «Ювентус» в Турине сыграет с «Байером», а «Локомотив» в Москве — с «Атлетико».

Арнольд Кабанов