«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты российского «Локомотива» проиграли испанскому «Атлетико» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA. Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голы забили Жоау Фелиш (48), Томас Парти (58).

В матче первого тура «Локомотив» обыграл немецкий «Байер». В третьем туре 22 октября российская команда сыграет на выезде с итальянским «Ювентусом».

О матче — в публикации “Ъ” «"Локомотив" пропустил от очень дорогого».