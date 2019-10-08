Страховщики опасаются за жизнь

Страховой рынок остался без среднесрочной стратегии в части развития страхования жизни из-за изменившихся планов государства в отношении пенсионных накоплений граждан. Намерения же ЦБ усложнить неквалифицированным инвесторам покупку долгосрочных продуктов могут «уронить» еще и сегмент накопительного страхования жизни, опасается переизбранный вчера на новый срок президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Вчера на общем собрании ВСС участники страхового рынка выбрали главного лоббиста. На новый трехлетний срок президентом союза остался Игорь Юргенс, возглавляющий ВСС с 2016 года (ранее он занимал этот пост также с 1998 по 2002 год). После переизбрания господин Юргенс сообщил, что большинство пунктов среднесрочной страховой стратегии до 2021 года выполнены — это стабилизация на рынке ОСАГО, старт страхования жилья граждан от чрезвычайных ситуаций, развитие цифровых сервисов и прочее.

«Единственный провал, с моей точки зрения, это страхование жизни,— сказал президент ВСС.— И этот провал не связан со страховщиками, а с тем, что государство постоянно меняет угол атаки». По его словам, когда рынок приступал к реализации стратегии, приоритетным направлением государства в пенсионном обеспечении была концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Она предполагала, что гражданин самостоятельно копит на старость, его пенсионные взносы из личных средств будут освобождены от налогов. Страховщики как специалисты в длинных деньгах строили планы на этом рынке.

«В настоящий момент все поломано (концепция ИПК.— “Ъ”) и заявлено, что ИПК под большим вопросом»,— отметил Игорь Юргенс.

По его словам, вторым направлением развития была перспектива освобождения от налогов для стимулирования накопительного страхования жизни (НСЖ) как источника длинных денег для экономики: «И тут все поломано, никаких послаблений сегмент не получит. При этом очевидное противоречие в том, что бюджет страны сейчас профицитный». Поэтому, по словам Игоря Юргенса, у компаний сейчас нет стратегии «по жизни» — «поскольку поменялось целеполагание со стороны государства».

Рынок ждет новых сигналов от ЦБ и Минфина, чтобы затем выстроить дорожную карту своего развития.

Напомним, страхование жизни было драйвером роста всего рынка на протяжении последних лет. Причиной стал бум продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Однако после кампании ЦБ по борьбе с некорректным продвижением таких продуктов банками под видом депозитов и завершения сроков действия первой волны полисов ИСЖ продажи резко упали. Это сузило весь сегмент рынка — по итогам первого полугодия 2019 года объем премий по страхованию жизни составил 199 млрд руб., что на 10% ниже показателя за такой же период прошлого года (сборы по ИСЖ упали сразу на 32%, до 92,3 млрд руб.).

Новым драйвером рынка стало НСЖ. В первом полугодии страховщики собрали по этому виду 44,7 млрд руб., что на 55% больше, чем годом ранее. Доходность по таким полисам составляет 7–9% годовых — в то время как по ИСЖ она может колебаться от отрицательной до 40%. «ИСЖ накрылось по понятным причинам — нет такой доходности на рынке, которую ждут держатели полисов. Теперь есть планы дать доступ к страхованию жизни только квалифицированным инвесторам. А это роняет и НСЖ,— опасается Игорь Юргенс.— Это означает, что человек должен получить определенное образование (перед покупкой полиса.— “Ъ”), пройти тесты. В итоге НСЖ сможет покупать 1% взрослого населения, да и тот не наберется».

Отметим, что опасения рынка могут не подтвердиться. Как объяснял в конце сентября первый зампред ЦБ Сергей Швецов (цитата по ТАСС), «если неквалифицированный инвестор не пройдет тестирование, необходимое для покупки финансового инструмента, он все равно сможет его купить — если подпишет заявление о принятии рисков этого инструмента». При этом, по его словам, разделение на категории инвесторов покупок НСЖ вообще не коснется.

Татьяна Гришина