Лукашенко поручил отреагировать на размещение американских военных в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать и ближайшее время представить ему план мероприятий по реагированию на размещение в Литве бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась.

«В любой стране прорабатываются ответные меры, и глава государства поставил задачу Госсекретариату (Совета безопасности Белоруссии.— “Ъ”) и Министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт (размещения американского военного контингента США.— “Ъ”). Такие предложения будут отработаны и доложены президенту в начале следующей недели»,— цитирует господина Зася «БелТА».

Госсекретарь Совбеза республики напомнил, что на литовский полигон Пабраде, расположенный в нескольких километрах от белорусской границы, уже прибыла американская бронетехника. Эти действия, по его словам, предпринимаются на фоне растущей напряженности в регионе и мире, что влияет и на состояние безопасности. «Нам это не надо. Нужна ли Литве такая дополнительная напряженность между нашими дружественными народами, пусть они сами принимают решение»,— сказал он.

Кроме того, госсекретарь белорусского Совбеза обратил внимание на особенность учений НАТО Defender Europe 2020, которые будут проходить вблизи границ республики. По его словам, в ходе учения широко планируется отработать вопросы переброски войск с территории США на европейский континент. «Разными способами: морским, воздушным транспортом - с использованием морских портов европейских государств, аэродромов. И сухопутным способом с тех баз, которые созданы в Европе»,— объяснил господин Зась.

«Важно понимать, на каком фоне проводятся эти учения. Все мы являемся свидетелями нарастания противостояния между центрами силы. К сожалению, происходит практика возврата к политике милитаризации, гонки вооружений. Военные расходы у всех наших соседей в последние годы растут. Мало того, что они больше, чем в Беларуси и в денежных единицах, и в процентах от ВВП, но они растут. То есть налицо милитаризация этого региона. Вот в такой ситуации планируется проводить учения»,— сказал он.

11 октября о своей обеспокоенности в связи с проведением Defender Europe 2020 рассказал и сам Александр Лукашенко. «НАТО почему-то решило через буквально несколько месяцев провести у наших границ крупномасштабные учения и задействовать столько тысяч, сколько никогда не задействовало. Это Польша и страны Балтии. Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников около 30 тыс. Это немало»,— говорил тогда белорусский президент.