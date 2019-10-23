Российские издатели сдали тиражи

Российские «Эксмо-АСТ» и «Просвещение» заметно сдали позиции в ежегодном глобальном рейтинге книжных издателей. Выручка компаний в валютном выражении упала, в том числе из-за курсовой разницы, кроме того, их потеснили вернувшиеся в рейтинг крупные китайские издатели. «Эксмо-АСТ» рассчитывает отыграть снижение в рейтинге за счет онлайн-продаж и электронных книг, а «Просвещение» планирует наращивать неиздательские доходы.

«Эксмо-АСТ» и «Просвещение» снова вошли в ежегодный международный рейтинг крупнейших мировых книжных издательств, опубликованный Publishers Weekly. При этом компании сильно ухудшили положение по сравнению с прошлым годом. Так, «Эксмо-АСТ» переместилось с 35-го на 43-е место, а «Просвещение» — c 39-го на 49-е. По данным аналитиков, выручка издательств снизилась по итогам 2018 года: у «Эксмо-АСТ» — на 3,75%, до €308 млн, у «Просвещения» — на 18,7%, до €231 млн. Как писал “Ъ”, годом ранее российские издатели, наоборот, показывали прогресс: «Эксмо-АСТ» тогда поднялось на две строки, нарастив выручку на 23% в валютном выражении, «Просвещение» — на восемь с ростом выручки на 65,7%.

Снижение позиции «Эксмо-АСТ» связано с изменением курса евро, заявил “Ъ” президент издательской группы Олег Новиков. В рублях рост выручки по отношению к 2017 году составил более 12%, уточнил он. Также на результаты повлияло возвращение в рейтинг китайских книгоиздателей, которых там не было с 2016 года (как пояснили составители рейтинга, раскрывать данные компаниям запрещали власти Китая). В этом году в рейтинге сразу пять китайских компаний, китайский рынок стремительно расширяется, указывает господин Новиков. Для «Эксмо-АСТ» наиболее важна позиция среди европейских компаний, здесь компания опустилась только на три пункта, на 24-е место, уточнили в ней. По сравнению с европейскими странами в России «значительно меньше активной читательской аудитории, не так развита инфраструктура книжного рынка», поясняет господин Новиков. «Мы надеемся за счет развития онлайн-каналов продаж и электронных книг в течение ближайших лет улучшить результаты и повысить позицию в рейтинге европейских издательств»,— говорит он.

Представитель «Просвещения» заявил, что рейтинг составляется по итогам доходов от издательской деятельности, а «Просвещение» «перераспределяет выручку, направляя ее на новые образовательные услуги и сервисы, в том числе связанные с повышением квалификации педагогов, оснащением и строительством школ». В издательстве планируют помимо учебников развивать другие «продукты и решения для школ, в том числе учебно-лабораторное оборудование, пространственные решения для образовательных организаций, системы обучающих курсов».

Для российских компаний ничего страшного не произошло, рейтинг скорее говорит о масштабе отечественного рынка в целом, полагает директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов. «Весь оборот российской книжной индустрии — чуть больше €1 млрд. Из первой дюжины крупнейших мировых издательств каждое в одиночку больше всего российского рынка»,— отмечает он.

Весь российский книжный рынок, по оценке «Эксмо-АСТ», представленной ранее, вырос в 2018 году на 7%, до 69 млрд руб. В ближайшие годы компания прогнозирует рост в том же темпе (в прогнозе не учитываются бюджетные продажи учебников). К 2022 году рынок увеличится до 88 млрд руб. При этом по итогам 2019 года книжный рынок ждет серьезное перераспределение долей в связи с тем, что «Эксмо-АСТ» продала корпорацию «Российский учебник» бывшему заместителю руководителя Росимущества Алексею Кисину и его партнеру (по данным Meduza, сумма сделки составила около 6 млрд руб.). По итогам 2018 года Олег Новиков оценивал долю «Российского учебника» на рынке учебной литературы примерно в 25% по выручке, тогда как доля учебников в выручке всего «Эксмо-АСТ» составляла около 30%.

Валерия Лебедева, Анастасия Фролова