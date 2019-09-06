НДС выходит из печати

Минкомсвязь предложила издателям книг и прессы доказать правительству эффективность применения для них льготной ставки НДС в размере 10%, действующей с начала 2000-х. Сохранение льгот поддерживает Роспечать. Сами издатели предупреждают, что на книжном рынке отмена льготного НДС будет означать потерю роста, а для периодических изданий — уход в минус.

30 августа в Минкомсвязи прошла встреча с представителями издательской отрасли по вопросу эффективности льготной ставки НДС для книг и периодических изданий, рассказали два собеседника “Ъ” на рынке прессы и один — на книжном рынке, в том числе двое присутствовавших на встрече. По их словам, поводом стало поручение правительства ведомствам, курирующим налоговые расходы, от 12 апреля, согласно которому до 1 октября 2019 года нужно «обеспечить утверждение методик оценки эффективности налоговых расходов».

Льготный НДС в размере 10% на производство и реализацию книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также периодической печатной продукции нерекламного и неэротического характера действует в России с 2002 года. Такая же ставка распространяется, например, на продукты питания, за исключением деликатесов, товары для детей и лекарства.

«Минкомсвязи как куратору издательской отрасли необходимо представить доказательства того, что льготная ставка НДС для издателей эффективна и способствует поддержанию отрасли»,— поясняет один из участников встречи.

По его словам, министерство попросило Союз предприятий печатной индустрии и Российский книжный союз (РКС) «помочь доказать, что отмена льготных ставок убьет отрасли». На следующей встрече предполагается утвердить методику расчета эффективности льгот для издателей. «Доказательство эффективности льготных ставок проходит ежегодно, однако в этом году этому вопросу Минкомсвязи уделяет особое внимание»,— говорит другой собеседник. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин подтвердил, что в пятницу состоялась рабочая встреча с представителями союза и РКС, «в ходе которой было отмечено, что льготная ставка НДС благотворно сказывается на развитии отраслей».

Олег Новиков, президент «Эксмо-АСТ», в интервью “Ъ” 11 января 2017 года Если говорить о коммерческом книгоиздании, мы давно живем в условиях кризиса, практически с 2008 года.

Глава Роспечати Михаил Сеславинский сообщил “Ъ”, что ведомство отстаивает в правительстве сохранение для издательской индустрии льготного НДС в размере 10%. «Даже с учетом льготы в последние годы динамика по тиражам отрицательная. А повышение ставки льготного НДС неминуемо приведет к немедленному удорожанию книг как минимум на 10–15%, что, в свою очередь, приведет к сокращению тиражей и падению продаж и затем — еще большему уменьшению количества книжных магазинов в стране. Печатная пресса пострадает еще больше. Можно продолжать перечисление аргументов ухудшением качества изданий, снижением гонораров авторов и иллюстраторов и уменьшением разнообразия литературы и периодики в магазинах»,— заявил он.

Выручку издателей прессы в России за 2018 год Роспечать оценивает в 110–112 млрд руб., из них продажи в розницу составляют 46%, реклама — 28%, подписка — 18%, 8% приходится на прочие доходы.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, доходы печатной прессы от рекламы в 2018 году упали на 12%, до 18 млрд руб.

В первом квартале 2019 года падение продолжилось в том же темпе. «На фоне падения подписных тиражей, роста тарифов на доставку и падения рекламных доходов любая льгота означает возможность в принципе оставаться в плюсе и иметь какие-то деньги в бюджете, чтобы вкладывать их в рост. При отмене льготы падение рынка будет неизбежно»,— уверен гендиректор ИД «Мир новостей» Андрей Авдонин.

«Льготная ставка в свое время спасла книгоиздание. Во многих странах НДС для издателей книг либо нет вообще, либо действует льготная ставка, в Евросоюзе рассматривается возможность уравнять относительно ставки НДС бумажные и электронные книги. Книжная отрасль в России в случае отмены льготы и повышения НДС в два раза лишится той небольшой динамики роста рынка, которая сейчас достигается за счет роста продаж электронных книг, интернет-продаж бумажных книг и расширения сетей книжных магазинов»,— говорит президент и совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. В денежном выражении книжный рынок в России, по оценке «Эксмо-АСТ», в 2018 году вырос на 6%, до 86 млрд руб., по итогам 2019 года компания прогнозирует рост на 7%, до 92 млрд руб.

Валерия Лебедева