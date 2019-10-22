Далеко ушедшие последствия

В понедельник восемь из двадцати депутатов собрания представителей Правобережного района Северной Осетии сложили свои полномочия. Если они не отзовут заявления, это грозит роспуском собрания и внеочередными выборами. Ситуация развивается на фоне скандала на выборах в городское собрание Беслана, которые намечены на ближайшее воскресенье, 27 октября.

Семеро представителей «Патриотов России» и один справоросс написали заявления о сложении полномочий депутатов муниципального собрания Правобережного района Северной Осетии. Заявления пока официально не приняты. По словам депутатов, их не устраивает работа администрации местного самоуправления Правобережного района и его административного центра, города Беслана. Кроме того, они связали свой выход из числа районных депутатов с ситуацией на выборах в бесланское городское собрание, намеченных на 27 октября.

По словам одного из бывших депутатов Харитона Татрова («Патриоты России»), этим поступком они «хотели привлечь внимание к происходящему в Беслане». По мнению господина Татрова и его единомышленников, за несколько дней до дня голосования в Беслане «есть попытки фальсификаций, подкупа избирателей и запугивания бюджетников». «Мы не хотим противостояния, поэтому просим, чтобы на происходящее здесь обратил внимание федеральный центр»,— сказал Харитон Татров.

Отметим, две недели назад около сотни сторонников «Патриотов России» и СР собрались у здания администрации Правобережного района, где располагается и местная избирательная комиссия. Они потребовали разобраться, «как в списках кандидатов от "Единой России" оказались люди, не указавшие в поданных документах своих судимостей», тогда как для четырех кандидатов других партий неуказанные судимости стали основанием для снятия с выборов. Вопросы собравшихся остались без ответа. Через несколько дней прошло заседание антитеррористической комиссии Правобережного района, в котором приняли участие руководитель администрации главы Северной Осетии Рустем Келехсаев и председатель ЦИК республики Жанна Моргоева. Говоря о предстоящих выборах, госпожа Моргоева напомнила об уголовной ответственности за их срыв, а господин Келехсаев призвал «не переходить в азарте политической борьбы рамок законности и человеческих отношений».

Обсуждение выборов в рамках антитеррористической комиссии возмутило кандидатов от оппозиционных партий, среди которых есть несколько пострадавших в результате теракта в школе №1 в сентябре 2004 года: они или сами были среди заложников, или потеряли своих близких.

Пострадавшие в результате теракта заявили, что видят в высказываниях членов комиссии сравнение участников кампании с террористами.

Кандидат от «Патриотов России» Алан Батагов, потерявший в сентябре 2004 года всю семью, написал письмо на имя главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и полпреда в СКФО Александра Матовникова, в котором потребовал извинений от участников комиссии и призвал обратить на ситуацию в Беслане «самое пристальное внимание»: «Мы требуем, чтобы истинные нарушители порядка, а также все, кто этому потакает, были призваны к ответственности и наказаны по всей строгости закона»,— говорится в письме.

В правительстве Северной Осетии заявили, что письмо господина Батагова не зарегистрировано. Сам Алан Батагов сообщил, что в приемной главы республики письмо не оформили, а попросили положить его в конверт и опустить в специальный почтовый ящик.

Один из участников заседания антитеррористической комиссии в Беслане на условиях анонимности сообщил “Ъ”, что «ни о каком сравнении потерпевших с террористами никто не говорил»: «Мы обсуждали лишь выборы 27 октября и меры по обеспечению на них порядка и законности». Собеседник “Ъ” при этом затруднился ответить, какие последствия может повлечь за собой демарш восьми из 20 депутатов районного собрания. «Пока ни одно из заявлений официально не принято»,— сообщил он.

Заур Фарниев, Владикавказ