Далеко ушедшие последствия

В понедельник восемь из двадцати депутатов собрания представителей Правобережного района Северной Осетии сложили свои полномочия. Если они не отзовут заявления, это грозит роспуском собрания и внеочередными выборами. Ситуация развивается на фоне скандала на выборах в городское собрание Беслана, которые намечены на ближайшее воскресенье, 27 октября.
Семеро представителей «Патриотов России» и один справоросс написали заявления о сложении полномочий депутатов муниципального собрания Правобережного района Северной Осетии. Заявления пока официально не приняты. По словам депутатов, их не устраивает работа администрации местного самоуправления Правобережного района и его административного центра, города Беслана. Кроме того, они связали свой выход из числа районных депутатов с ситуацией на выборах в бесланское городское собрание, намеченных на 27 октября.
По словам одного из бывших депутатов Харитона Татрова («Патриоты России»), этим поступком они «хотели привлечь внимание к происходящему в Беслане». По мнению господина Татрова и его единомышленников, за несколько дней до дня голосования в Беслане «есть попытки фальсификаций, подкупа избирателей и запугивания бюджетников». «Мы не хотим противостояния, поэтому просим, чтобы на происходящее здесь обратил внимание федеральный центр»,— сказал Харитон Татров.
Отметим, две недели назад около сотни сторонников «Патриотов России» и СР собрались у здания администрации Правобережного района, где располагается и местная избирательная комиссия. Они потребовали разобраться, «как в списках кандидатов от "Единой России" оказались люди, не указавшие в поданных документах своих судимостей», тогда как для четырех кандидатов других партий неуказанные судимости стали основанием для снятия с выборов. Вопросы собравшихся остались без ответа. Через несколько дней прошло заседание антитеррористической комиссии Правобережного района, в котором приняли участие руководитель администрации главы Северной Осетии Рустем Келехсаев и председатель ЦИК республики Жанна Моргоева. Говоря о предстоящих выборах, госпожа Моргоева напомнила об уголовной ответственности за их срыв, а господин Келехсаев призвал «не переходить в азарте политической борьбы рамок законности и человеческих отношений».
Обсуждение выборов в рамках антитеррористической комиссии возмутило кандидатов от оппозиционных партий, среди которых есть несколько пострадавших в результате теракта в школе №1 в сентябре 2004 года: они или сами были среди заложников, или потеряли своих близких.
Кандидат от «Патриотов России» Алан Батагов, потерявший в сентябре 2004 года всю семью, написал письмо на имя главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и полпреда в СКФО Александра Матовникова, в котором потребовал извинений от участников комиссии и призвал обратить на ситуацию в Беслане «самое пристальное внимание»: «Мы требуем, чтобы истинные нарушители порядка, а также все, кто этому потакает, были призваны к ответственности и наказаны по всей строгости закона»,— говорится в письме.
В правительстве Северной Осетии заявили, что письмо господина Батагова не зарегистрировано. Сам Алан Батагов сообщил, что в приемной главы республики письмо не оформили, а попросили положить его в конверт и опустить в специальный почтовый ящик.
Один из участников заседания антитеррористической комиссии в Беслане на условиях анонимности сообщил “Ъ”, что «ни о каком сравнении потерпевших с террористами никто не говорил»: «Мы обсуждали лишь выборы 27 октября и меры по обеспечению на них порядка и законности». Собеседник “Ъ” при этом затруднился ответить, какие последствия может повлечь за собой демарш восьми из 20 депутатов районного собрания. «Пока ни одно из заявлений официально не принято»,— сообщил он.
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