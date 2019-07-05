Как научить Африку

В Москве впервые прошло ежегодное собрание Афрэксимбанка, к нему была приурочена первая экономическая конференция «Россия—Африка». Несмотря на деловой статус мероприятия, тема образования и науки затрагивалась в выступлениях многих ключевых спикеров. В преддверии главного мероприятия года — первого африканского саммита в Сочи — «Ъ-Наука» собрал высказывания и мнения спикеров о возможностях синергии отечественного образования в Африке.

Тема образования зазвучала на конференции сразу же. В приветственном слове министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Россия активно обучает студентов и специалистов из Африки широкому спектру гражданских и военных специальностей, готовит специалистов в авиации, здравоохранении и других необходимых направлениях.

На первой панельной сессии директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Ирина Абрамова оценила общее количество подготовленных в СССР дипломированных специалистов из стран Африки за все время более чем в 400 тыс. и напомнила, что именно СССР помог обучить и сформировать большую часть нынешней неполитической элиты на континенте. Именно через образовательные проекты можно проводить необходимые эволюционные изменения в заложенную еще в колониальную эру парадигму развития Африки, заверила она.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что сегодня в России обучается 17 тыс. африканских студентов, и эта цифра будет расти.

А на панельной сессии «Здравоохранение и образование: социальная ответственность государства и бизнеса» был представлен доклад о кластерном подходе в образовании профильного для африканских стран Российского университета дружбы народов.

Координатор консорциума российских образовательных организаций по совместной реализации кластерного подхода РУДН Масамба Ках рассказал, что «больше 100 тыс. выпускников университета в 100 странах мира реализуют образовательные стандарты Российской Федерации». Кластерный подход в образовании действует в РУДН с 2014 года и прежде всего связан с изучением русского языка, для чего существует специальный подготовительный год.

По межправительственным соглашениям в сфере медицинского образования РУДН сотрудничает с правительством Замбии. В числе основных стран—партнеров университета сегодня значатся Ангола, ЮАР, Намибия и Нигерия, идут совместные программы и с российскими корпорациями. Например, партнерство с «Росатомом» в области ядерной физики, специальная программа по ядерной медицине.

Тень СССР появилась и в этом докладе: модератор вспомнила о советских студентах-медиках из Африки (медицина — одно из самых популярных направлений до сих пор), которые обучали российских однокурсников английскому языку.

Образовательные методики, особенно те, что могут быть экспортированы в Африку, востребованы, потому что именно образование становится социальным лифтом, который может помочь людям выбиться из бедности, считает бывший нигерийский министр образования (2006–2007), а также бывший вице-президент группы Всемирного банка (2007–2012) Оби Эзеквесили. Она напомнила, что к 2050 году Африка останется единственным континентом на Земле, где будет расти население, а значит, социально ориентированная экономика и образование востребованы уже сегодня.

Надежда Померанцева