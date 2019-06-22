Россия погружается в дебри Африки

Большинство африканских лидеров подтвердили готовность в октябре приехать в Сочи на первый в истории саммит «Россия—Африка». Об этом вчера заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на экономической конференции с участием российских и африканских бизнесменов и министров. По его словам, саммит должен стать «началом новой эры сотрудничества». Учитывая отсутствие серьезных политических разногласий, речь в первую очередь идет о торгово-экономических отношениях. Товарооборот между Россией и странами Африки за прошлый год вырос на 17%, однако сохраняется серьезный дисбаланс: экспорт из РФ превышает импорт из Африки почти в шесть раз.

Выступая в сильно охлажденном кондиционерами зале перед представителями власти и бизнеса африканских стран, Дмитрий Медведев заверил гостей, что к их визиту в российской столице основательно готовились. «Нам приятно принимать столь представительное мероприятие в Москве. Мы постарались обеспечить его проведение, даже обеспечить погоду, которая похожа на африканскую»,— пошутил премьер-министр.

Для участия в завершившейся вчера экономической конференции «Россия—Африка» и в субботнем годовом собрании Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) в Москве собралось около 1,5 тыс. участников, преимущественно из африканских стран. Среди них были крупные бизнесмены, министры финансов и торговли. После того как Российский экспортный центр (РЭЦ) стал одним из акционеров Афрэксимбанка, годовое собрание этой структуры, призванной стимулировать торговлю африканских государств, оказалось возможным провести в России. До того за пределами африканского континента такое собрание проходило лишь один раз — в Китае в 2012 году. По замыслу организаторов, визит в Москву должен помочь бизнесменам континента наладить контакты с российскими партнерами.

Многие спикеры двухдневной конференции начинали выступления с упоминания помощи СССР в борьбе за независимость стран Африки. К «исторической основе» обратился и Дмитрий Медведев, сразу оговорившись, что «при всем уважении к прошлому, гораздо важнее смотреть в будущее, то есть вперед». «В 1990-е годы наше присутствие (в регионе.— “Ъ”) ослабло, но у нас сейчас есть хорошие совместные наработки в геологии и горнодобыче, энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и рыболовстве»,— отметил премьер. По его словам, Афрэксимбанк «прорабатывает сейчас с десяток перспективных российско-африканских проектов», а товарооборот между Россией и странами Африки только за прошлый год вырос на 17%.

Судя по статистике РЭЦ, рост все последние годы обеспечивало прежде всего увеличение экспорта из РФ (с $7,2 млрд в 2013-м до $17,5 млрд в 2018 годах). Импорт в этот же период колебался на уровне $2,4–2,9 млрд.

Экономическая конференция «Россия—Африка», одноименная парламентская конференция, которая пройдет в июле, а также собрание акционеров Афрэксимбанка должны подготовить почву для первого российско-африканского саммита, который пройдет в октябре в Сочи под председательством президента РФ Владимира Путина и его египетского коллеги Абдель-Фаттаха ас-Сиси, нынешнего председателя Африканского союза. «Саммит должен стать началом новой эры российско-африканского сотрудничества»,— пообещал Дмитрий Медведев, сообщив: главы большинства африканских стран уже подтвердили готовность участвовать в саммите (всего в Африке 54 независимых государства).

Собеседники “Ъ”, знакомые с ходом подготовки саммита — глава департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский и комиссар по торговле и промышленности Африканского союза Альберт Мучанга,— заявили, что программа сейчас активно согласовывается, кроме того, готовится декларация, которая будет принята по итогам саммита. Помимо обсуждения ситуации в многостороннем формате, запланированы и встречи на двусторонней основе, однако господин Мучанга напомнил “Ъ”, что лидеры иностранных государств приезжают в Сочи «как Африка» и «говорят единым голосом». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, выступившего на конференции в четверг, «на полях» саммита планируется подписать «целый ряд двусторонних и многосторонних документов, включая межгосударственные и межведомственные соглашения, торговые договоры и контракты».

Дмитрий Медведев вчера заверил, что «Россия ценит позицию африканских партнеров, которые дистанцируются от антироссийских выпадов». То есть серьезных политических разногласий, требующих серьезного обсуждения на саммите, на текущий момент нет — речь пойдет лишь о «сверке часов». «В Сочи будут обсуждаться вопросы безопасности, но по большей части — экономическое развитие. Впервые соберутся африканские лидеры и российский президент. Наш президент, надеемся, тоже будет участвовать в конференции»,— заявил “Ъ” Филемон Малима, глава разведслужбы и экс-министр обороны Намибии. Он, как и Дмитрий Медведев, напомнил, что Москва помогала Африке в сложные для нее времена, а в настоящее время может помочь своими технологиями и инновациями. «Есть ли место для России в Африке, учитывая объемы китайских инвестиций? Это зависит от того, каким будет подход. Надо не просто инвестировать, а создавать совместные компании с африканскими странами»,— поделился секретом успеха собеседник “Ъ”.

Елизавета Дубинина, Галина Дудина, Павел Тарасенко