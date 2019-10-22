Сбербанк: россияне стали меньше экономить на отдыхе и развлечениях

Количество россиян, экономящих на отдыхе, развлечениях, медицине и походах в рестораны, заметно уменьшилось. К такому выводу пришли аналитики Сбербанка в исследовании «Индекс Иванова», посвященном изучению потребительских настроений. Как говорится в поступившем в “Ъ” пресс-релизе, улучшение потребительского настроения аналитики связывают с увеличением реальных доходов, снижением инфляции и отсутствием негативных экономических новостей.

В III квартале 2019 года только 38% россиян ограничивают свои расходы на отдых, 59% — на еду вне дома, на развлечениях экономят 50% граждан, на медицине — 19%. При этом россияне все еще продолжают экономить на продуктах питания.

Напомним, впервые за последние пять лет Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян. В третьем квартале 2019 года они выросли на 3% в годовом выражении. В правительстве связали рост показателя с замедлением инфляции и темпов увеличения потребительского кредитования.

О том, как реальные доходы россиян выросли впервые с 2014 года,— в материале “Ъ” «Доходы оттолкнулись от дна».