Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян, зафиксированный Росстатом, был вызван двумя главными факторами — замедлением инфляции и темпов увеличения потребительского кредитования, заявил в кулуарах ежегодной встречи Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Две основные причины — снижение инфляции, доходы номинально сами по себе выросли. Доходы подросли, потому что по потребкредитам постепенно темпы (роста.— “Ъ”) начали снижаться и меньше, соответственно, платить процентов по долгам. И второе, самое главное, это снижение инфляции. Инфляция снизилась, номинал, можно сказать, остался или даже чуть подрос — реальный уровень подрос»,— цитирует господина Силуанова «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о перспективах четвертого квартала, глава Минфина заявил, что зарплаты россиян растут по 7% при инфляции меньше 4%. «Пенсии растут на 7% при такой же самой инфляции. Поэтому у нас основным источником снижения реальных располагаемых доходов населения были выплаты по кредитам. Если потребы (темп роста потребкредитов.— “Ъ”) снижаются, то этот элемент реальных доходов также будет меньше действовать на этот (общий.— “Ъ”) показатель»,— сказал он.

По данным Росстата, среднедушевые доходы населения РФ в третьем квартале 2019 года выросли до 35,1 тыс. руб., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 7,8%. С учетом инфляции ведомством зафиксирован рост реальных доходов на уровне 3,3%, реальных располагаемых доходов — 3%. Сам Росстат объясняет рост реально располагаемых доходов россиян увеличением в структуре доли серой заработной платы.

Подробнее о росте доходов россиян — в материале “Ъ” «Доходы оттолкнулись от дна».