Росстат объяснил рост доходов увеличением доли серых зарплат

Реально располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли благодаря увеличению в структуре доли серой заработной платы, сообщили ТАСС в пресс-службе Росстата. По данным ведомства, с июля по сентябрь доходы граждан выросли на 3% в годовом выражении.

«Низкая база 2018 г. и рост других денежных доходов (то есть, во многом, серой заработной платы) стали базовыми причинами того, что реальные располагаемые доходы в III квартале 2019 г. достигли 3%»,— уточнили в Росстате.

Напомним, доходы россиян выросли впервые с 2014 года. Росстат говорил, что в третьем квартале сильнее инфляции росли все компоненты доходов, включая соцвыплаты, доходы от вкладов и собственности, а главное — трудовые доходы.

Подробности — в публикации “Ъ” «Доходы оттолкнулись от дна».