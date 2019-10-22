Белгородчина разместила облигации на 2 млрд рублей

Белгородская область разместила облигации 2019 года общим номиналом 2 млрд руб. и сроком обращения 1820 дней. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, ставка первого купонного дохода облигаций установлена в размере 7% годовых. Бумаги имеют 20 квартальных купонов. Ставка 2–20 купонов равна ставке первого купона. Структурой выпуска предусмотрена амортизация в дату окончания 12 купона – 50%, в дату окончания 16 купона - 25% и 25% от номинала в дату погашения. Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) облигациям были присвоен рейтинг на уровне АА-(RU). Генеральным агентом является АО «Сбербанк КИБ», организаторы займа - БК Регион, ВТБ Капитал и Совкомбанк.

О том, за счет чего власти региона хотят увеличить число автотранспорта на метане в 15 раз, в материале “Ъ-Черноземья” «Белгородцев сажают на газ».

Владимир Зоркий