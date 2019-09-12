Белгородцев сажают на газ

К 2022 году число автотранспорта на компримированном природном газе (КПГ, на 92-98% состоит из метана) в Белгородской области должно вырасти в 15 раз — с 1,24 тыс. до 18,5 тыс. Это обозначено в опубликованной правительством региона уточненной «дорожной карте» развития рынка газомоторного топлива в регионе. Строить и переоборудовать метановые заправки будут «Роснано», «Газпром газомоторное топливо» и местные компании — ООО «Даль» (сеть «Белнефть») Виктора Скляренко, а небольшие местные компании могут привлечь к переоборудованию автомобилей на КПГ. Эксперты предупреждают, что перевод автопарка на метан не принесет владельцам автотранспорта выгоды.

«Дорожную карту» по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» на 2019-2021 годы губернатор Евгений Савченко подписал 3 сентября. В конце прошлой недели она была опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. План мероприятий систематизирует ряд заявлений, сделанных ранее властями и представителями «Газпрома» и «Роснано». Аналогичный документ уже подписывался сторонами в феврале 2019 года. Но нынешний отличается отдельными параметрами, прогнозами и предложениями, ранее не звучавшими.

Белгородская область вслед за Ростовской станет пилотной по развитию рынка газомоторного топлива. Как сообщалось ранее, к 2022 году региональную сеть АЗС с возможностью заправки метаном планируется расширить с 31 до 39 станций. Из них 11 АЗС должен построить «Газпром» при участии «Роснано» (в частности, через совместный Фонд прямых инвестиций «Газомоторное топливо» — ФПИ ГМТ), 12 — частные инвесторы (но с возможным участием ФПИ ГМТ — от 30 до 50% в проекте). Еще восемь модулей по заправке КПГ могут быть установлены на АЗС сторонних компаний. В этом может поучаствовать как ФПИ ГМТ, так и местное ООО «Даль». Эта компания управляет 13 АЗС на Белгородчине под брендом «Белнефть», на части из которых уже работают модули по заправке сжиженным углеводородным газом. Ранее заместитель губернатора — начальник департамента экономического развития региона Олег Абрамов, анонсируя возможное появление в регионе 47 автомобильных газовых заправок, оценивал проект в 6,4 млрд руб. Единственный владелец ООО «Даль» Виктор Скляренко находится в отпуске и недоступен для комментариев.

Олег Абрамов рассказал “Ъ-Черноземье”, что сумма инвестиций в новые заправки по-прежнему оценивается на уровне 6 млрд руб. При этом число сетей, которые будут модернизировать свои АЗС для возможности заправки метаном, может вырасти, подчеркнул он: к проекту намерены подключиться несколько игроков профильного рынка, включая «Роснефть». Впрочем, конкретных предложений от этих компаний пока не поступало, подчеркнул вице-губернатор.

Обозначены в программе и целевые показатели количества транспорта на метане в Белгородской области. По замыслу чиновников, число легковых автомобилей на КПГ с 1 тыс. машин в первом квартале 2019-го должно вырасти до 15 тыс. к концу 2021 года, грузовых — со 100 до 1,5 тыс., автобусов — также со 100 до 1,5 тыс., автомобилей дорожно-коммунальных и санитарно-спасательных служб — с 60 до 500. Сейчас в регионе, по открытым данным, зарегистрировано около 480 тыс. автомобилей. Хотят пересадить на газ и чиновников: «не менее» половины автомобилей, используемых в органах власти всех уровней, должно быть переведено на метан. Количество служебного автотранспорта в областном правительстве не раскрывают, но отмечают, что эти машины включены в общие прогнозные цифры по различным видам транспорта. Способствовать переводу автомобилей на природный газ должен и рост числа профильных сервисных центров — с 12 до 33.

Какие льготы предусматривает проект Для участников «газового» проекта предусматривается ряд льгот. В июне 2019 года депутаты белгородской облдумы утвердили изменения в закон «О налоге на имущество организаций», предусматривающие льготы для инвесторов, строящих газовые заправки. В первый год реализации проектов инвесторы будут платить 0,5% ставки налога на имущество, во второй год — 1%, в третий — 1,5% (обычная ставка — 2,2%). Юрлица, продающие КПГ, после принятия соответствующего законопроекта также могут пользоваться пониженной ставкой налога на прибыль (зачисляемого в областной бюджет). Кроме того, им планируется обеспечить пониженную ставку земельного налога. Льготы запланированы и для владельцев автомобилей на метане. Им могут снизить ставку транспортного налога и предоставить скидку на муниципальных парковках. Напротив, транспорту грузоподъемностью более 3 т «на традиционных видах топлива», не соответствующих экологическому стандарту «Евро-4», могут запретить въезд в города Белгородской области: этот вопрос еще обсуждается. При проведении конкурсов на оказание транспортных услуг использование автотранспорта на КПГ может стать дополнительным преимуществом.

По оценке составителей программы, ежегодное потребление автотранспортом природного газа в регионе должно составить 47,6 млн кубометров к концу 2021 года. Это расходится с ожиданиями «Газпрома». В феврале председатель совета директоров компании Виктор Зубков заявил: «Мы ожидаем, что к 2022 году уровень годового потребления газомоторного топлива в Белгородской области вырастет до 200 млн кубометров». Тогда же он объявил, что до конца 2021 года на АГНКС «Газпрома» цена на отпускаемое в Белгородской области газомоторное топливо сохранится на уровне 16,4 руб. за кубометр.

Согласно документу первыми массовый перевод автопарка на КПГ могут произвести «Русагро-Инвест» (управляют земельными активами группы «Русагро» в регионе) и ООО «Городское такси». Ранее о готовности поучаствовать в программе заявила свиноводческая группа «Агро-Белогорье», а «Россети Центр Белгородэнерго» уже запланировали перевести на метан к концу 2021 года 212 единиц техники. В переоборудовании на газ могут поучаствовать местные производители — ООО «СОАТЭ» (занимается торговлей автомобильными деталями), ООО «Комплекс Модуль Белгород» (торговля моторным топливом). «Роснано» и Национальная газомоторная ассоциация при условии софинансирования готовы создать для учебных учреждений региона программы профильной профессиональной подготовки. Впрочем, исходя из «дорожной карты», «Роснано» пока даже не приняла решение о финансировании метановых проектов: по первому проекту оно должно быть принято к 30 сентября.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что даже при росте в 15 раз доля автомобилей на метане в Белгородской области составит всего 4%. «Окупаемость газовых заправок, даже построенных на крупной оживленной трассе, будет стремиться к бесконечности, потому что постройка такой заправки обходится примерно в 160 млн руб., а наценка на газ небольшая, и автомобилей на газе мало. Помощь окружающей среде от использования метана решающего значения не окажет: бензиновые автомобили и промышленные предприятия будут оказывать негативное воздействие быстрее, чем проявится эффект от газовых заправок. В целом по России число метановых заправок удваивается каждые два года, но это объясняется эффектном низкой базы», — считает господин Жарский. По его мнению, массовое переоборудование на метан легковых автомобилей маловероятно из-за высокой стоимости и технической сложности.

Владелец группы «Автолайн» (ее транспортная компания «Автолайн+» обслуживает до 80% маршрутов общественного транспорта в Воронеже) Дмитрий Крутских отмечает, что экономической выгоды от перехода на метан владельцы белгородских автопарков не получат. «Те, кто будет переводить транспорт на метан, очень быстро столкнутся с проблемой невыхода транспорта на линию из-за сложностей в части технического обслуживания и ремонта. Автобусы на дизельном топливе по техническому состоянию в среднем могут работать около 24-25 дней в месяц, на метане — не более 20 дней», — рассказал господин Крутских, подчеркнув, что такая проблема актуальна для «всего автотранспорта на метане, производящегося в РФ».

Олег Мухин