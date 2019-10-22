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Евгений Савченко предложил единую зарплату для семейных врачей «не менее 100 тыс. рублей»

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко в рамках заседания совета по региональному здравоохранению под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко предложил организовать в стране 100 тысяч офисов семейных врачей, каждый из которых обслуживал бы 1,5 тыс. человек. Как сообщила пресс-службы регионального правительства, губернатор Белгородчины считает, что нужно также подготовить 100 тыс. квалифицированных специалистов для работы на местах. В государстве,«необходимо установить единую заработную плату для семейных врачей – не менее 100 тыс. руб.», - процитировала пресс-служба господина Савченко. В регионе три года назад стартовал проект «Управление здоровьем», в котором ставку сделали именно на развитие на семейной медицины.

Почему накануне губернатор напомнил белгородским чиновникам об опасности коррупции, в материале “Ъ-Черноземье” «Евгений Савченко почувствовал ущерб».

Владимир Зоркий


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