Имущество Геленджик-банка выставили на торги за 202 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило о начале приема заявок на открытый аукцион на имущественный комплекс ПАО «Геленджик-банк». Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте АСВ.

На торги выставлено 22 лота общей стоимостью около 202 млн руб. Самыми крупными продающимися активами банка-банкрота является дебиторская задолженность к ООО «Афоня и партнеры» на сумму 111,7 млн руб. (реализуется по этой же начальной цене), а также право требования к ЗАО «СТПС Инжиниринг» (64,9 млн руб.) и дебиторка к ООО «Златоградъ» (8,1 млн руб.). Кроме того, реализуется земельный участок площадью 698 кв. м в краснодарском поселке Знаменский (4 млн руб.), а также ряд других дебиторских задолженностей в основном к частным лицам на менее значительные суммы.

Уточняется, что если по итогам торгов, назначенных на 2 сентября 2019 года, лоты не будут реализованы, то 22 октября будут проведены повторные торги нереализованными лотами со снижением начальной цены на 10%.

«Геленджик-банк» был признан банкротом 18 сентября 2015 года решением Арбитражного суда Краснодарского края. Основанием для судебного решения стало заявление Южного ГУ ЦБ РФ. Из материалов дела известно, что на момент решения суда кредиторская задолженность «Геленджик-банка» составляла 927,8 млн. руб. При этом стоимость активов банка равнялась 861,6 млн руб.

Дмитрий Михеенко