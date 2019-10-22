Уралтрансмаш начнет серийный выпуск трамваев для европейской колеи

АО «Уралтрансмаш» корпорации «Уралвагонзавод» (входят в госкорпорацию "Ростех") планирует с 2020 года начать серийное производство трамваев для колеи шириной 1 м (распространена в Европе). В России ее используют в Евпатории, Калининграде и Пятигорске. В основном же в России используется трамвайная колея шириной 1520 мм.

«Буквально в ближайшее время мы планируем отправить наш трамвай с метровой колеей на испытания в Евпаторию», — цитирует «Интерфакс-Урал» генерального директора УВЗ Александра Потапова. По его словам, также обсуждаются поставки трамваев в Сербию.

В мае этого года суд признал недействительным соглашение «Уралтрансмаша» и польского производителя трамваев Pesa на поставку трамваев для мэрии Москвы.

Подробнее об этом в материале «Трамваи УВЗ заехали в тупик»