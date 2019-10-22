ЦБ разработал концепцию гарантирования на рынке страхования жизни

Банк России (ЦБ) разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни. Администратором системы выступит Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Появление программы возможно не ранее 2021 года.

«Введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании и обеспечить сохранность вложений граждан, застраховавших свою жизнь»,— говорится в сообщении ЦБ.

Разрабатываемая система будет строиться на тех же принципах, что и программы страхования депозитов и пенсионных накоплений. Предполагается, что в случае банкротства страховщика его обязательства перед физическим лицом по договору страхования жизни в пределах 1,4 млн руб. будут исполнены за счет гарантийного фонда. Гарантийный фонд будет формироваться из взносов страховщиков.

Сейчас проект ЦБ вынесен на общественную дискуссию. Минфин уже поддержал идею регулятора.

Мониторинг рынка страхования — в материале “Ъ” «Без жизни нет роста».