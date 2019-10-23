Сети отлаживают доступ

За последний год средние сроки подключения к электросетям в Свердловской области сократились с 80 до 53 дней. Основными факторами, влияющими на эту тенденцию, стали автоматизация, поддержка малого бизнеса, развитие сервисов. Среди проблем — отсутствие ответственности заявителей, которые отказываются от техприсоединения в тот момент, когда уже выполнены все работы для подключения.



В 2015 году в Свердловской области сроки техприсоединения к электросетям оценивались в 105 дней. В 2018 году этот показатель был снижен до 79,68 дней, а к концу 2019 года, по прогнозам министерства энергетики и ЖКХ региона, он составит не более 53 дней.

Понятный режим

Один из инструментов, позволяющих оптимизировать процесс техприсоединений, — IT-проекты. «Мы ожидаем, что благодаря внедрению цифровых технологий в компаниях будут оптимизированы бизнес-процессы, найдены новые алгоритмы работы»,— пояснил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

В 2018 году в регионе был запущен единый региональный интернет-портал по техприсоединению к энергетической и коммунальной инфраструктурам. На нем представлена интерактивная карта сетей, предоставлены возможности рассчитать плату за подключение и подать запрос на техусловия. В проекте участвуют пять компаний: филиал «Свердловэнерго» — «Россети Урал» (бывшая МРСК Урала, входит в «Россети»), АО «Екатеринбургская электросетевая компания», АО «Облкоммунэнерго», АО «Региональная сетевая компания» и АО «Горэлектросеть».

На сайте бизнесмены заключают договоры, подписывают их электронной цифровой подписью и т.д. До конца 2019 года функционал портала будет расширен. «Будет обеспечена возможность направления заявок в сетевые организации для физических лиц. Также в информационной системе появится новый модуль “Инвестиционные программы”, позволяющий перевести весь процесс разработки и согласования инвестпрограмм сетевых организаций в электронный вид»,— уточнили в минэнерго.

В перспективе все потребители региона должны получить возможность осуществить подключение к интересующему их виду сетей — электро-, газо-, тепло- либо водоснабжения — в доступном и быстром режиме.

Процесс «под ключ»

По итогам 2018 года сроки подключения к электросетям компании «Россети Урал» оценивались в 190 дней, речь идет о мощностях до 150 кВт. До конца 2019-го планируется снизить показатель до 136 дней. По состоянию на сентябрь по Екатеринбургу было подано 2,8 тыс. заявок на техприсоединение, по другим муниципалитетам Свердловской области — 8,47 тыс. заявок, уточнили в пресс-службе организации.

Для малого и среднего бизнеса сроки техприсоединения к «Россети Урал» составляют порядка 40 дней, в 2019 году стоимость услуги оценивается в 33 тыс. руб. В течение 2016–2018 годов сумма была значительно выше — 54 тыс. руб. Она была сокращена из-за изменений в законодательстве. «Из состава платы за техприсоединение исключены расходы заявителей на строительство объектов электросетевого хозяйства»,— пояснили в пресс-службе компании. В среднем на выполнение одного договора по техприсоединению «Россети Урал» направляют порядка 700 тыс. руб.

Выручка сетевой организации за услуги подключения составила более 171,3 млн руб. по итогам первого полугодия 2019 года. Согласно отчетности МСФО, речь идет о филиале «Свердловэнерго» и Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК, «дочка» компании «Россети Урал»). «Говорить о том, что техприсоединение является коммерческой услугой, нельзя. Обеспечивать электроэнергией новых клиентов — прямая обязанность всех электросетевых компаний, к сетям которых эти клиенты присоединяются. Это закреплено на законодательном уровне. Корректнее будет здесь говорить о том, что компания планирует расширять линейку клиентских сервисов в области техприсоединения в рамках действующего законодательства»,— подчеркнули в пресс-службе «Россетей Урал».

В сетевой компании решили выполнять договоры «под ключ». Во-первых, это связано с тем, что часто при выполнении технических условий заявитель может обращаться к неквалифицированным подрядным организациям, выполняющим электромонтажные работы с техническими недочетами. Во-вторых, заявители сами проявляют высокую заинтересованность в выполнении своих технических условий силами электросетевой компании. «Теперь в рамках проекта энергетики предлагают осуществить выполнение всех работ: установку щита учета, счетчика, заземления, вводных автоматических выключателей, проведение провода к подключаемому объекту. Это помогает клиенту избежать неприятных последствий выполнения работ со стороны ненадежных организаций, сэкономить время»,— уточнили в компании. Сейчас специалисты «Россетей Урал» выполнили более 100 договоров «под ключ» в Свердловской области. С сентября услуга запущена в Челябинской области и Пермском крае.

Льготы без заработка

Работу по сокращению сроков техприсоединения к электросетям ведет и АО «Облкоммунэнерго», контролируемое «Корпорацией СТС». С январь по июль 2019 года компания приняла 3,2 тыс. заявок, за весь 2018 год — 4,47 тыс. За первое полугодие текущего года было выполнено подключение на 27,16 млн руб., за прошлый год — на 112,5 млн руб.

«Говорить о том, что “Облкоммунэнерго” зарабатывает на этой услуге, было бы неправильно. Порядка 80% наших заявителей — льготники, а льготный тариф не покрывает фактические затраты на выполнение мероприятий по присоединению к сетям. Затраченные средства возмещаются предприятию через тариф на передачу электроэнергии»,— рассказала заместитель главного инженера по развитию и технологическому присоединению АО «Облкоммунэнерго» Наталья Пыжьянова. Льготные заявители могут присоединиться к мощностям до 15 кВт за 550 руб., от 15 до 150 кВт — за плату до 19 тыс. руб.

В 2018 году сроки техприсоединения составляли 90 дней, до конца 2019-го руководство «Облкоммунэнерго» собирается сократить сроки до показателей, установленных правительством,— 53 дня. Чтобы выполнить план, на предприятии автоматизировали все процессы подключения за счет программного обеспечения «1С: ERP» (Enterprise Resource Planning — система управления ресурсами предприятия). «До конца года на этом продукте будут работать все удаленные подразделения»,— добавила госпожа Пыжьянова. Под эти цели к районным коммунальным электросетям «Облкоммунэнерго» в 2019 году построили оптические каналы связи.

В 2020-м программный продукт планируется интегрировать с единым интернет-порталом Свердловской области. «Также в ближайших планах повысить прозрачность процессов строительства объектов в рамках техприсоединения к электросетям путем автоматизации процессов»,— рассказали в компании.

Тепло — долго и неприбыльно

Что касается техприсоединения к теплосетям, объекты капитального строительства подключают к инфраструктуре в течение полутора лет — в среднем за 537 дней. «Основная проблема — сложность в оформлении документов на земли, по территориям которых предполагается выполнение строительства новых объектов теплосетевого хозяйства»,— рассказали в пресс-службе свердловского филиала группы «Т Плюс».

В компании считают, что сократить сроки можно было за счет расширения зоны действия областного закона №75 от 15 июля 2013 года: документ регулирует случаи, когда не требуется получать разрешение на строительные работы. По мнению представителей «Т Плюс», в этот закон следует включить случаи, когда ведутся строительные работы или реконструкция теплосетей с расчетной температурой теплоносителя от 115 °C.

За январь — август 2018-го в свердловский филиал группы поступило 107 заявок на техприсоединение, суммарный запрос на мощности — 257 Гкал/ч. За весь 2018 год было подано 115 заявок на 303 Гкал/ч.

В среднем стоимость выполнения договора составляет 5,03 млн руб. за 1 Гкал/ч, если потребитель заинтересован в мощностях до 1,5 Гкал/ч, 3,9 млн руб. — если требуются свыше 1,5 Гкал/ч. «Филиал не зарабатывает на этом бизнесе. Согласно утвержденной стратегии общества, услуги по техприсоединению направлены на расширение клиентской базы, соответственно тарифная задача данного направления — минимизация затрат бизнеса на технологическое подключение»,— подчеркнули в пресс-службе. Группа запустила в тестовую эксплуатацию свой онлайн-портал по техприсоединению и планирует организовать прием заявок в электронном виде.

Улучшение модели

Россия занимает 12-е место в рейтинге Doing Business по показателю «Подключение к системе электроснабжения». Doing Business — ежегодное исследование Всемирного банка, оценивающее простоту осуществления предпринимательской деятельности в 190 странах. Наибольший вклад в такой результат внесли два субъекта РФ — Москва и Санкт-Петербург, сообщил директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Остальным российским регионам, включая Свердловскую область, он рекомендует сконцентрироваться на переоценке разных процессов техприсоединения. «Нужно улучшать экономическую модель присоединения, например, просчитывать будущий денежный поток от потребителя к компании и делать скидку на подключение на размер дисконтированного денежного потока, скажем, от следующих двух лет»,— подчеркнул эксперт.

Среди проблем участники рынка называют отсутствие ответственности заявителей, отказывавшихся от техприсоединения в тот момент, когда уже выполнены все работы для подключения.

Мария Полоус