Игорь Чикризов, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области



— В августе 2018 года в Свердловской области начал работу единый региональный интернет-портал по техподключению. Что изменилось за год?

— Нам удалось обеспечить сокращение сроков техприсоединения, в том числе уменьшить время на прохождение отдельных этапов. Во-первых, раньше в отдельных муниципалитетах приходилось ждать до двух месяцев, пока органы местного самоуправления выдавали исходно-разрешительную документацию для сетевых организаций. Теперь этот этап сокращен до 10 рабочих дней, после того как мы ввели информационную систему в эксплуатацию. Сейчас все администрации муниципальных образований зарегистрированы и работают на этом портале.

Во-вторых, благодаря этому инструменту появилась возможность параллельно заключать договор ресурсоснабжения и запускать процедуру техприсоединения. Это также позитивно влияет на сроки.

В-третьих, удалось снизить нагрузку на сетевые организации, в их адрес сократилось количество обращений. Например, направлять заявку и заключать договор с сетевой организацией можно с использованием электронной подписи. К тому же заявителю доступна в личном кабинете вся информация о том, на каком этапе сейчас находится исполнение его договора.

В-четвертых, благодаря порталу можно анализировать потребности хозяйствующих субъектов, на каких территориях требуется доступ к сетевым ресурсам. Например, инвестор может оценить наличие доступности того или иного ресурса, указав в информационной системе конкретный земельный участок, на котором планируется реализация инвестпроекта. Также он может рассчитать примерную стоимость будущего подключения к интересующему виду сетей. По состоянию на начало сентября в системе зарегистрировано более 400 пользователей: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления.

— Какие ресурсы потребовались, чтобы создать единый портал?

— На разработку и модернизацию информационной системы было потрачено 14,5 млн руб. Финансирование осуществлялось в рамках госпрограммы Свердловской области «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности до 2024 года». В проекте участвовали крупнейшие организации региона: филиал «Свердловэнерго» компании «Россети Урал» (бывшая МРСК Урала), АО «Екатеринбургская электросетевая компания», АО «Облкоммунэнерго», АО «Региональная сетевая компания» и АО «Горэлектросеть».

— Как процедура техподключения влияет на Национальный рейтинг инвестиционного климата субъектов России?

— Количество процедур для подключения к электросетям уменьшилось с 8,57 единиц в 2015 году до 5,76 в 2018-м. Позиция Свердловской области по сумме всех показателей в Нацрейтинге (их всего 44) заняла 38-е место, такие результаты были представлены Агентством стратегических инициатив летом 2019 года. В целом все показатели 2018 года, курируемые министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области, остались на прежнем высоком уровне.

Беседовала Мария Полоус