Вопрос цены

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам менеджмент»



Необходимо понимать, что одно лишь ускоренное подключение к энергосетям не увеличит количество инвесторов в регионе. Бизнесменов волнуют и другие проблемы, зачастую более важные, например, отрасли инвестирования, условия конкретного проекта, защита их вложений, сроки окупаемости, поддержка властей и т.д. Возможность быстрого подключения может стать дополнительным фактором в момент, когда инвестор принимает решение. Но не стоит этот фактор переоценивать.

Вопрос о превращении услуги техподключения в «сервис» — непростой. Подключение требует много затрат и остается сложной процедурой, поэтому превратить ее в «сервис» легкий и доступный вряд ли получится.

В целом достигнутые в 2018 году результаты в 79,68 дня и 5,76 процедуры — хороший результат. Согласно государственной программе РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики», срок подключения к энергосети в 2019 году должен составлять 90 дней, то есть Свердловская область уже превышает этот показатель. Впрочем, необходимо работать над уменьшением количества этапов — в 2019 году их должно быть не более трех, согласно федеральному документу.

Сократить сроки подключения возможно. В первую очередь может помочь цифровизация процессов: внедрение электронного документооборота, интернета вещей. При этом важно, чтобы это не привело к созданию новых, теперь уже цифровых барьеров. Так что различный контроль и регулирование в этой сфере должны остаться, чтобы достигнуть поставленных целей и в то же время избежать появления новых ограничений для потребителей.