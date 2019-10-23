«Вторая проблема — ответственность заявителей»

Олег Мошкарев, общественный представитель АНО «Агентство стратегических инициатив» по Свердловской области



— По итогам 2017 года Свердловская область заняла 20-е место в Национальном рейтинге инвестпривлекательности субъектов РФ, по итогам 2018 года — 38-е. Как на позиции региона отразились сроки техприсоединения?

— При составлении Нацрейтинга анализируется значительный массив факторов, технологическое присоединение к электросетям — только один из них. По данному направлению ситуация изменилась принципиально: в это внесли вклад и правительство Свердловской области, и энергетики. Напомню, в конце 2012 года на заседании Госсовета РФ Свердловская область и Екатеринбург были включены в число аутсайдеров по этому показателю и подвергнуты резкой критике. На тот момент средний срок техприсоединения потребителей составлял на территории 365 дней. Сегодня требуется до 59 дней на реализацию таких договоров, согласно показателям рейтинга Всемирного банка Doing Business за 2019 год. Свердловская область если не лидирует, то точно занимает ведущие позиции по данному направлению.

В середине сентября мы провели в Екатеринбурге стратегическую сессию АСИ с представителями деловых объединений. Встреча была проведена по инициативе свердловского правительства, мы детально рассматривали показатели и возможности региона по улучшению инвестклимата. К тому же буквально на днях «перезагрузили» региональную экспертную группу по мониторингу и контролю за внедрением целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестпривлекательности. Группа будет оценивать, как власти выполняют требования, учитываемые в Нацрейтинге.

— Какие ключевые проблемы возникают при работе над сокращением сроков техприсоединения?

— Например, распространены случаи, когда трасса (выделенная под линию электропередачи.—“Ъ-Урал”) проходит через земельные участки, находящиеся в собственности граждан или предприятий. Нужен законодательный механизм, который позволит сбалансировать интересы собственников, энергетиков и конечных выгодоприобретателей. Для этого требуются изменения в федеральном законодательстве.

Вторая проблема — ответственность заявителей, которые отказываются от техприсоединения в тот момент, когда уже выполнены все работы для подключения. Сейчас они не несут никакой ответственности, а энергетики теряют деньги. На уровне региона предпринимаются все возможные усилия, чтобы сдвинуть с мертвой точки эту проблему. Но вопрос находится в зоне ответственности федерального законодательства.

— Какие практики нужно внедрять, чтобы далее сокращать сроки техприсоединения?

— Думаю, у региональных электросетевых организаций еще есть возможность оптимизировать внутренние процедуры. Например, согласование техусловий и заключение договора, хотя тут уже проделана серьезная работа по повышению эффективности. Нужно уменьшать время на проведение конкурсных процедур, которые регламентированы федеральным законодательством.

Другой важный вопрос — сокращение сроков на подключение к сетям водо- и газоснабжения. У застройщиков может уйти год на процедуру техприсоединения к этим объектам, что реально тормозит сроки ввода в эксплуатацию объектов недвижимости и влияет на регуляторную среду в регионе.

Беседовала Мария Полоус