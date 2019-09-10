«Интерфакс»: Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» выплатить долг ВТБ

Режиссер, продюсер и председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук попросил президента России Владимира Путина помочь погасить долг организации перед ВТБ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным агентства, президент еще в августе дал поручение проработать этот вопрос.

Господин Бондарчук якобы попросил, чтобы «Ленфильму» выделили субсидии для погашения обязательств перед ВТБ. Киностудия получила кредит в банке на сумму 1,5 млрд руб. еще в 2013 году.

В 2017 году гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин говорил, что для выплаты долга планируется продать непрофильный актив в Санкт-Петербурге. Однако этот вопрос до сих пор не решен, пишет «Интерфакс».

В апреле 2018 года министр культуры Владимир Мединский на итоговой коллегии ведомства призывал «Ленфильм» возвращать деньги ВТБ: «У вас есть для этого возможности. Мне Антон Силуанов (министр финансов.— “Ъ”) пишет письма постоянно по этому поводу. Возвращайте деньги. Кино вы научились делать очень хорошее».

В июле 2019 года о продаже земельных участков в Москве и Санкт-Петербурге сообщила Киностудия имени Горького. Также они планируют продать заброшенный пионерлагерь «Буревестник».

Зачем киностудии продавать непрофильные активы — читайте в материал “Ъ” «Земля пойдет в кино».