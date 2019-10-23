С широко раскрытыми корзинами

Стартовавший вчера очередной чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации примечателен прежде всего размытостью группы фаворитов. Стопроцентных претендентов на успех в этом сезоне не видно. И к ним точно не относятся два финалиста прошлого первенства — ни долго доминировавший в НБА в прошлом сезоне «Голден Стейт Уорриорс», ни обыгравший его в решающей серии «Торонто Рэпторс».

У человека, который привык строить расклад перед очередным чемпионатом какой-нибудь топовой лиги, обращая внимание на результаты чемпионата предыдущего и им доверяя, букмекерские котировки перед нынешним первенством НБА должны были вызвать удивление. Большинство контор не включают в первую пятерку ни прошлогоднего чемпиона «Торонто Рэпторс», ни обыгранного им в финальной серии в шести матчах «Голден Стейт Уорриорс». А «Голден Стейт» — это вообще вроде бы надежнейший вариант. С 2015 года он не пропускал финалов, три выиграл — словом, что-то похожее на доминирование.

Или вот рейтинг еще авторитетнее. Накануне открытия сезона эксперты телеканала ESPN составили свою классификацию участников чемпионата. Так вот, в ней могучий «Голден Стейт» очутился в хвосте первой десятки, а «Торонто» и вовсе за ее пределами — на 13-й позиции.

Причины такого неуважения к лучшим клубам прошлого чемпионата объясняются просто. Людей, которые по долгу службы постоянно и пристально следят за событиями в сильнейшей баскетбольной лиге мира, слишком смутили изменения, которые летом произошли в этих двух командах. Ну, или, вернее, не изменения, а потери, ими понесенные.

В случае с «Торонто» все совсем очевидно. В play-off прошлого чемпионата его героем был форвард Кавай Леонард. Это во многом благодаря его озарениям, его энергетике «Торонто» уничтожил «Голден Стейт». В межсезонье Леонард, получивший приз самому ценному игроку финальной серии, вдруг решил метнуться из Канады в Калифорнию — в «Лос-Анджелес Клипперс». А рядышком с ним — в «Лос-Анджелес Лейкерс» — будет играть не стержневой, как Леонард, но важный баскетболист чемпионского варианта «Торонто» — снайпер Дэнни Грин.

В случае с «Голден Стейт» экспертов смутили два события. Первое — это обмен в «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, форварда примерно того же масштаба, что и Леонард. Второе — операция на колене, перенесенная защитником Клеем Томпсоном: из-за нее он пропустит половину чемпионата как минимум.

А на верхушке этого рейтинга оказался клуб, куда отправился лидер чемпиона, притом что «Лос-Анджелес Клипперс» весной проник в play-off с восьмого места в Западной конференции и в стартовом раунде не справился с «Голден Стейт». И дело тут не только в Леонарде, но и в очень-очень результативном форварде «Оклахома-Сити Тандер» Поле Джордже — его «Клипперс» тоже смог добавить в свою заявку.

Еще ESPN советует не сбрасывать со счетов «Милуоки Бакс», «Филадельфию», «Денвер Наггетс», «Хьюстон Рокитс» и, разумеется, «Лос-Анджелес Лейкерс», который, по его версии, в отличие от «Торонто» с «Голден Стейт», в пятерку как раз уверенно входит, хотя в последнем play-off даже не выступал. С «Лейкерс» вообще занятнейшая история. Речь идет, видимо, о популярнейшем среди баскетбольных брендов, пережившем затяжной кризис. Выбраться из него год назад он захотел, подписав контракт с игроком, равных которому в плане заметности, звездности, что ли, в этом веке в баскетболе не было,— Леброном Джеймсом. Но — не сложилось. Теперь к Джеймсу помимо Грина добавили Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеан Пеликанс». Этот физически одаренный форвард призван решить проблемы, возникавшие у «Лейкерс» под щитами, и на бумаге выглядит гармоничным дополнением для Джеймса.

Впрочем, описывая положение дел в каждом из выделенных ими клубов, аналитики допускают кучу оговорок: этим не хватает «глубины», этим — сбалансированности. Джеймс — уже ветеран, и неизвестно, каков у него запас сил. А у Джорджа, между прочим, не все в порядке со здоровьем…

Оговорки на самом деле актуальны и для двух выкинутых из шорт-листа фаворитов. И у «Торонто», и особенно у «Голден Стейт», в конце концов, невзирая на расставание с некоторыми фронтменами, классных игроков по-прежнему достаточно. И как-то заранее выкидывать их на свалку глупо. Так что в этом сезоне фаворитская группа — если вообще можно ее обозначить — получается экстраординарной по размеру.

Алексей Доспехов