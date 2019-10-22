Получено разрешение на ввод первых четырех домов ЖК «Новинки Smart City»

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию первых четырех домов проблемного ЖК «Новинки Smart City». С 23 октября начнется процедура выдачи ключей от квартир в домах №9, №11, №12, №13, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, «Новинки Smart City» в 2014 году начало строить ООО «Квартстрой Центр» по программе «Жилье для российской семьи». Всего предполагалось построить 34 дома высотой от четырех до 17 этажей, первые квартиры дольщикам обещали в конце 2015 года. Было заключено 1,9 тыс. договоров долевого участия. Однако в 2018 году застройщика признали банкротом, и ни один дом так и не был достроен. Дольщики регулярно устраивали протестные акции, чтобы добиться от правительства помощи в достройке их домов.

Работы на объекте возобновились только в июле 2019 года, на площадку вышла компания-достройщик АО «Политехстрой» по заказу федерального фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» (получил в суде права и обязанности застройщика). До конца года планируеися начать работы еще на 11 домах. Всего в строительство 25 многоквартирных домов ЖК, где квартиры были проданы преимущественно на стадии котлована, необходимо вложить 2,6 млрд руб.

Анастасия Еремина