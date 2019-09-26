Тарифные Новинки

Руководство федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства удовлетворительно оценило работы в ЖК «Новинки Smart City» в Богородском районе. Фонд взялся за софинансирование возведения проблемных домов в регионе. Первые четыре пятиэтажных дома фонд как заказчик-застройщик обещает сдать в октябре: в них авральными темпами идут отделочные работы. Новинкам, которые скоро войдут в состав Нижнего Новгорода, также обещаны школа, детсад и новая транспортная развязка в районе деревни Ольгино, которая должна частично снять проблему с пробками для будущих жильцов. Те надеются, что власти, зарабатывая политические очки, оперативно достроят первые дома.



Гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун осмотрел строящиеся дома в ЖК «Новинки Smart City». Напомним, фонду перешли права застройщика проблемного комплекса. В строительство 25 многоквартирных домов необходимо вложить 2,6 млрд руб. Как пояснил директор фонда, большую часть необходимых средств делает федеральный бюджет, Нижегородская область также софинансирует достройку ЖК в размере 26%. В ближайшие годы планируется достроить все 25 домов, где большинство квартир были проданы на стадии котлована, и дальше этой стадии стройка не продвинулась. Окупить затраты заказчик-застройщик точно не сможет: по словам Олега Говоруна, свободных квартир в проекте немного и они стоят примерно 500 млн руб.

Глава фонда пояснил, что, исходя из величины бюджетных затрат, будет решаться вопрос, что выгоднее для государства: достроить все дома, либо предоставить обманутым дольщикам группы «Квартстрой» денежную компенсацию на покупку жилья в среднерыночных ценах региона. «По „Новинкам Smart City“ это еще будет обсуждаться наблюдательным советом фонда. По моим ощущениям, здесь будет дешевле достроить жилье, нежели выплачивать людям компенсации», — отметил господин Говорун.

В первых четырех пятиэтажных домах ЖК «Новинки Smart City» строители генподрядной организации завершают отделочные работы. Сотрудники нижегородского минстроя критиковали качество работ, выполненных предыдущим застройщиком, рассказывая, что пришлось менять стропила и облицовку фасадов, а внутри «коробок» не было перегородок и лестничных пролетов (за время простоя дольщики неоднократно заявляли, что стройплощадка расхищалась).

Заместитель губернатора Сергей Морозов заверил, что «штурмовщиной» строители заниматься не будут, важно качественно сделать работы. Руководитель Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун отметил, что в целом удовлетворен темпами и исполнением проекта, а подрядчик «профинансирован в необходимом объеме».

У некоторых наблюдателей вызвала удивление очередность работ: в некоторых домах еще не смонтированы индивидуальные тепловые пункты в подвалах и часть батарей в квартирах, но отделочники уже клеят обои, обогреваясь тепловыми пушками. Это и так понятно, но тепло в строящиеся дома «Теплоэнерго» обещает дать скоро. Энергетическая компания еще в 2015 году за свой счет построила рядом с жилым комплексом блочную автоматическую котельную на 18,6 Мвт, а в этом году завершила подведение тепловых сетей ко всем будущим домам. По оценке гендиректора «Теплоэнерго» Ильи Халтурина, их общие расходы в Новинках составили примерно 300 млн руб. Вероятно, эти затраты будут включены в общий тариф для нижегородцев, поскольку ­Новинки планируют включить в территорию областного центра (общественные слушания по этому вопросу назначены на 10 октября). На днях теплоснабжающая компания договорилась о поставке газа, завтра в котельной ЖК зажгут горелки, и она будет готова пустить тепло в строящиеся дома, как только они будут готовы к его приему, рассказал Илья Халтурин.

Нижегородский водоканал, который региональные власти также директивно подключили к вопросу строительства системы водоснабжения и канализации ЖК «Новинки Smart City», выходить на стройку не торопится, хотя уже потратил на предварительные работы около 50 млн руб. Если «Теплоэнерго» давно получило в этой части Богородского района статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО), то у водоканала пока нет никаких юридических оснований работать на чужой территории, говорят собеседники в коммунальных компаниях. Коммунальщики ждут, когда Новинки присоединят к Нижнему Новгороду. «Мы городская водоканализационная компания и не можем работать за пределами Нижнего Новгорода, где нет наших объектов. Что нам потребители скажут, если мы их деньги, нашу выручку, будем распылять нецелевым образом? За это и засудить могут…», — посетовал собеседник „Ъ“.

Что касается перспектив развития Новинок, Сергей Морозов рассказал, что до конца года региональные власти рассчитывают заключить госконтракт на строительство развязки в Ольгино, что поможет частично решить проблему с трафиком на богородской трассе. По участку трассы до Новинок минтранс области корректирует проект ее расширения до четырех полос, отметил чиновник. В 2020 году в Новинках начнется строительство детского сада и школы. «Появилась уверенность у людей. Конечно, больше нервничают те, у кого дома на уровне котлованов. Это восьмиэтажки, построить которые обещают в течение трех лет. Первые четыре дома — показательные для власти, есть политический момент, чтобы сдать их вовремя. А как дальше пойдет — увидим…» — отметил представитель инициативной группы дольщиков Алексей Мартынов.

Добавим, что фонд взялся финансировать не только ЖК «Новинки Smart City», но и остальные проблемные стройки в Нижнем Новгороде обанкротившегося «Квартстроя». По оценке господина Говоруна, на все эти объекты потребуется порядка 11 млрд руб., и сейчас совместно с регионом прорабатываются дорожные карты по достройке и составляются реестры дольщиков.

Роман Кряжев