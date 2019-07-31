Дольщикам показали «свет в конце тоннеля»

Достройка брошенного ГК «Квартстрой» жилого комплекса «Новинки Smart City» под Нижним Новгородом сдвинулась с мертвой точки. Строители зашли на стройплощадку, начав работу на первых четырех домах. Сдать их планируется в октябре 2019 года. Сейчас подрядчик вынужден частично разбирать дома, так как некоторые конструкции за годы простоя пришли в негодность. Схему по достройке проблемного жилья с участием федерального фонда помощи обманутым дольщикам регион собирается использовать и на других нижегородских объектах.



В скандально известном жилом комплексе «Новинки Smart City» в пригороде Нижнего Новгорода начались строительные работы. После долгих судебных тяжб и банкротства обманувшей тысячи дольщиков группы «Квартстрой» к достройке домов в июле приступил новый генподрядчик АО «Политехстрой». Он работает по заказу федерального фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», которому в суде были переданы права и обязанности застройщика. Строителям сейчас приходится разбирать часть конструкций на недостроенных домах. Как рассказал первый заместитель гендиректора АО «Политехстрой» Андрей Палехин, они либо были установлены с нарушениями, либо за несколько лет пришли в непригодное для эксплуатации состояние. Кроме того, брошенные «Квартстроем» недостроенные дома были частично разграблены: со стройплощадки люди воровали стройматериалы.

«На первых четырех домах мы столкнулись с тем, что оконные блоки смонтированы неправильно, их приходится вынимать и ставить новые. Деревянные кровельные конструкции также приходится менять — пиломатериал набрал влажность далеко за критическими отметками. У всех домов придется снимать внешнюю отделку и наносить новую. Сейчас мы доводим дома до той степени готовности, которая позволит уйти под крышу и заниматься внутренней отделкой», — пояснил господин Палехин. Он рассказал, что первые четыре дома из 25 запланированных по плану-графику должны быть сданы до 15 октября. Параллельно с этим идет обследование остальных недостроев, генподрядчик планирует до конца года начать строительно-­монтажные работы еще на 11 домах. Кроме того, 10 домов, которые сейчас находятся на уровне котлована или начальной стадии строительства, проходят дополнительную экспертизу. Поскольку ранее они не были законсервированы, часть конструкций также пришла в непригодное состояние и будет демонтирована. Планируется, что достройка домов низкой степени готовности начнется в 2020 году.

В корпорации ДОМ.РФ не уточнили, насколько может подорожать проект достройки ЖК «Новинки Smart City» из-за того, что часть возведенных конструкций придется разбирать. В компании напомнили, что общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 2,6 млрд руб, а «Политехстрой» пока выявляет явные недоделки. Параллельно по первым четырем домам проводится экспертиза, по результатам которой можно будет оценить финансовые затраты на достройку с учетом разбора конструкций. По домам низкой степени готовности после их обследования будет составлен график их достройки и ввода в эксплуатацию, а госэкспертиза установит объем сметной ­документации.

Стройплощадку посетил губернатор Глеб Никитин, проведя выездное совещание со строителями. Дольщики попытались передать ему торт в знак благодарности, но подчиненные губернатора посоветовали отдать сладкое строителям, сообщив, что для чаепитий пока не время: «Давайте хотя бы первый дом сдадим». Глеб Никитин назвал ЖК в Новинках «самым одиозным» недостроем. «Это символ проблемы обманутых дольщиков в Нижегородской области. И то, что мы вышли на стройку, — это тоже символ. Символ появления конкретного света в конце тоннеля для множества дольщиков. "Новинки Smart City" — это 1980 договоров, 29% от общего числа обманутых дольщиков региона», — заявил губернатор.

Он напомнил, что изначально правительство Нижегородской области создало своего застройщика для достройки проблемных домов, была разработана финансовая модель, которая прошла кредитный комитет Сбербанка РФ. «Это стало подтверждением состоятельности финансовой модели, но получение кредита оказалось невозможным из-за отсутствия обеспечения. Мы планировали получить это обеспечение со стороны федеральных институтов развития, но этого не произошло. Было ясно, что без прямой поддержки данная проблема не решаема. В результате были приняты необходимые изменения законодательства и создан федеральный фонд по защите прав обманутых дольщиков», — сообщил губернатор. По его словам, опыт достройки ЖК «Новинки Smart City» также будет использован при решении проблем с обманутыми дольщиками ЖК «Окский берег», «На Гончарова» и «Квартала Европейский». «Мы подали в фонд данные по всем недостроенным объектам, но эти три являются первоочередными», — уточнил Глеб Никитин.

В свою очередь представители инициативной группы дольщиков «Новинки Smart City» заявили, что у них наконец-то появилась надежда на то, что они получат свое жилье. Однако распускать инициативную группу не планируют, она продолжит контролировать реализацию проекта со стороны пострадавших граждан-соинвесторов. «Мы не намерены сдаваться, пока последний из дольщиков не получит ключи от своей квартиры», — заявила представитель инициативной группы Евгения Моравина. «Видно, что стройка ожила, а руководство региона настроено на общение с дольщиками. При предыдущем руководстве вообще не было конструктивного диалога, на нас просто не обращали внимания. С апреля даже по развитию ситуации в судах стало заметно, что процесс стал двигаться быстрее», — добавил дольщик Алексей Мартынов.

Напомним, ЖК «Новинки Smart City» был одним из первых проектов по освоению территории бывшего учхоза «Новинки» в Богородском районе, комплекс начали строить весной 2014 года. Большой земельный массив, ограниченный трассами в сторону Богородска и Арзамаса, планировалось отдать под массовую жилую застройку. Эта территория (в целом около 2 тыс. га) по-прежнему остается одним из самых перспективных направлений в развитии пригорода, который со временем может войти в черту Нижнего Новгорода. По словам губернатора, до сих пор проблемный ЖК «Новинки Smart City» воспринимался как «якорь, который тянул на дно» и отпугивал потенциальных инвесторов. Когда этот проект будет завершен за бюджетный счет, вся территория вокруг Новинок получит новый импульс для развития.

Андрей Репин