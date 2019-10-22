Липецкому заводу «Стройдеталь» пригрозили банкротством

В арбитражный суд Липецкой области суд обратилось региональное управление имущественных и земельных отношений с заявлением о признании ООО «Завод Стройдеталь» банкротом, следует из картотеки суда. Сути требований к заводу не раскрывается, иск пока не принят к производству. По информации пресс-службы суда, у ООО «Завод Стройдеталь» перед заявителем имеется задолженность в размере более 2 млн. руб. (1,7 млн. руб. — задолженность по договору аренды и 385 тыс. руб. — пени), подтвержденная решением арбитражного суда Липецкой области.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Завод Стройдеталь» зарегистрировано в 2009 году, уставный капитал 10 тыс. руб. Занимается производством ЖБИ, Единственный владелец — генеральный директор Курбанова Кифаят Кулу Кызы. В 2018 году выручка компании составила 89,6 млн руб. чистая прибыль — 458 тыс. руб.

Ирина Лобанова