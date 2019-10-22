«Дикси» возглавил экс-директор по развитию «Пятерочки»

Группа компаний «Дикси» назначила Игоря Плетнева главным исполнительным директором. В 2011–2019 годах он работал директором по развитию «Пятерочки» и директором по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group.

«Детали соглашения сторонами не раскрываются»,— сообщили в пресс-службе (цитата по RNS). В «Дикси» объясняют, что у господина Плетнева по контракту с X5 было обязательство в течение полгода после увольнения не переходить на работу к компаниям-конкурентам.

В октябре «Ведомости» сообщали, что господин Плетнев стал топ-менеджером «Мегаполиса» — российского табачного дистрибутора. У «Мегаполиса» и «Дикси» общие акционеры Игорь Кесаев и Сергей Кациев. В группу компаний «Дикси» входят магазины «Виктория», «Мегамарт» и «Минимарт».

В сентябре торговые сети «Дикси», «Красное и белое» и «Бристоль» объединились. Они стали третьим ритейлером по розничному обороту.

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